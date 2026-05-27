한국행 불발됐던 제시 마쉬 캐나다 대표팀 감독, 2030년까지 계약 연장

▲ 제시 마쉬 캐나다 축구대표팀 감독.

한국 축구 대표팀 사령탑 후보였던 제시 마쉬(52세·미국) 캐나다 대표팀 감독이 2026 북중미 월드컵을 치르기도 전에 4년 뒤 월드컵까지 계약 기간을 늘렸습니다.캐나다축구협회는 26일(한국시간) 마쉬 감독과 계약을 2030 국제축구연맹(FIFA) 월드컵까지 4년 연장했다고 발표했습니다.마쉬 감독은 2024년 2월 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 이후 위르겐 클린스만 감독이 경질된 뒤 차기 한국 대표팀 사령탑 유력 후보였지만 계약까지는 이르지 못했고 그해 5월 캐나다 대표팀 지휘봉을 잡았습니다.마쉬 감독 지휘 아래 캐나다는 29경기에서 12승 12무 5패의 성적을 냈습니다.가장 큰 성과는 2024 코파 아메리카(남미축구선수권대회)에서 4위에 오른 것입니다.캐나다가 남미 대륙 최고 권위의 국가대항전인 코파 아메리카에 참가한 것은 처음이었습니다.마쉬 감독 부임 후 1년 반 만인 2025년 9월 캐나다는 FIFA 랭킹 50위에서 24계단이나 상승한 26위에 오르며 역대 최고 순위를 기록하기도 했습니다.캐나다 협회는 "마쉬 감독과 계약 연장은 2026 월드컵 이후 캐나다 축구의 다음 장을 향해 나아가면서 지속성, 탁월함, 그리고 꾸준한 성장을 추구하는 장기적인 목표를 보여주는 것"이라고 의미를 설명했습니다.마쉬 감독은 "처음부터 이 팀, 이 나라, 그리고 프로그램의 방향에 깊은 유대감을 느꼈다"면서 "이곳에서 오래 헌신해 앞으로 수년간 이 프로그램을 발전시키고, 선수들을 최고 수준으로 끌어올리는 데 기여할 수 있게 돼 매우 기쁘다"고 계약 연장 소감을 밝혔습니다.올해 월드컵 공동 개최국인 캐나다는 보스니아 헤르체고비나, 카타르, 스위스와 B조에서 조별리그를 치릅니다.(사진=AP, 연합뉴스)