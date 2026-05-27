1. '서소문 고가차도 붕괴' 6명 사상…열차 운행 차질



어제(26일) 낮 서울 서소문 고가차도 철거 현장에서 상판이 무너져서 3명이 숨지고 3명이 다쳤습니다. 경의중앙선 서울역에서 수색역 구간 양방향 운행이 중단되는 등 열차 운행도 차질을 빚고 있습니다.



2. 이 대통령 "엄정 조사"…유세 중단하고 사고 현장으로



이재명 대통령은 사고 원인을 엄정히 조사하고 재발 방치 대책도 마련하라고 지시했습니다. 사고 직후 여야 지도부와 서울시장 후보들은 유세를 중단하고 사고현장을 찾았습니다.



3. 캠프 데이비드서 내각회의…"분쟁 끝낼 준비돼 있어"



트럼프 미국 대통령이 내일 캠프 데이비드에서 내각회의를 주재할 예정인 것으로 전해졌습니다. 이란 대통령은 중동 지역의 분쟁을 끝낼 준비가 돼 있다고 말했습니다.



4. 고개 숙인 정용진…"고의성 확인 못 해"



스타벅스의 5·18 민주화운동 폄훼 논란 8일 만에 정용진 신세계그룹 회장이 직접 대국민 사과를 했습니다. 신세계 그룹은 관련 직원들이 고의적으로 문제의 표현을 쓴 것인지 입증할 근거를 찾지는 못했다고 밝혔습니다.