트럼프, '건강 이상설' 거듭 일축…"모든 게 완벽하게 정상"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신을 향해 제기되는 '건강 이상설'을 거듭 일축했습니다.트럼프 대통령은 26일(현지시간) 오전 메릴랜드주의 월터리드 국립군사의료센터에서 정기 치과검진 및 건강 검진을 받은 뒤 워싱턴DC의 백악관으로 복귀했습니다.트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "방금 6개월 주기 건강 검진을 마쳤다"며 "모든 것이 완벽하게 (정상인 것으로) 확인됐다"고 밝혔습니다.'모든 것이 완벽하게 확인됐다'(Everything checked out PERFECTLY)고 트럼프 대통령이 쓴 표현은 검진에서 이상 소견이 없었다는 의미로 풀이됩니다.트럼프 대통령은 다음 달 14일 생일이 지나면 80세가 됩니다.그는 취임일 기준 미 역사상 최고령 대통령으로 임기를 시작하면서 종종 건강 이상설에 시달렸습니다.백악관은 지난해 7월 트럼프 대통령이 다리 부종 증세로 종합 검진을 받은 결과 만성 정맥부전을 진단받았다고 발표한 바 있습니다.손등의 멍 자국에 대해서도 논란이 이어지는 가운데, 일각에서는 인지 능력에도 의문을 제기하고 있습니다.트럼프 대통령은 지난해 4월에 이어 10월에도 건강 검진을 받았습니다.이는 미 대통령들의 통상적인 검진 주기(1년에 한 차례)보다 짧아 그의 건강에 대한 의구심을 키웠으나, 그때마다 대통령직 수행에는 문제가 없다고 발표됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)