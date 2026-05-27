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홀로 떠도는 모습에 "이상한데"…무사히 가족 품으로

심우섭 기자
작성 2026.05.27 07:49 조회수
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오늘 첫 소식은 마음 따뜻해지는 이야기네요.

배달 기사의 눈썰미와 경찰의 끈질긴 노력이 만들어낸 훈훈한 이야기입니다.

지난 22일 제주도 노형동에서 오토바이 배달 기사 A 씨는 도로변에 홀로 떠돌던 강아지 한 마리를 발견해서 인근 지구대에 인계했습니다.

당시 강아지를 인계받은 경찰은 미용 상태가 말끔한 것을 보고 분명 주인이 있을 것이라 직감했는데요.

즉시 동물보호센터에 연락하는 한편 혹시나 하는 마음에 지역 생활 커뮤니티 플랫폼에 '강아지 주인을 찾습니다'라는 글과 사진을 함께 올렸습니다.

경찰은 여기서 그치지 않고 인식칩 확인을 위해 인근 동물병원까지 직접 찾아가며 발 빠르게 움직였는데요.

정성 어린 노력 덕분에 글을 올린 지 불과 1시간 만에 지역 플랫폼 글을 본 견주 가족과 연락이 닿으면서 무사히 가족 품으로 돌아갔습니다.

당시 견주는 10년간 함께 지내온 반려견을 찾기 위해 노형동 일대를 1시간 반 넘게 뛰어다니던 중이었는데요.

견주는 가족 같은 반려견을 다시 만나게 해줘서 감사하다며 배달 기사와 경찰관에게 고마움을 전했습니다.

(화면출처 : 제주경찰청)
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