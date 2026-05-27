'김수현 명예훼손' 김세의 구속…"증거인멸·도주 염려"

<앵커>



녹취록을 AI로 조작해 배우 김수현 씨의 명예를 훼손한 혐의 등을 받고 있는 김세의 가로세로연구소 대표가 구속됐습니다. 김 씨는 혐의를 전면 부인했지만, 법원은 받아들이지 않았습니다.



장훈경 기자의 보도입니다.



<기자>



명예훼손, 협박 등 혐의로 구속영장이 청구된 김세의 가로세로연구소 대표가 서울중앙지법에 출석했습니다.



구속 심사에 앞서, 유튜버와 언쟁을 벌였습니다.



{유튜버-김세의 가로세로연구소 대표 : (세의야.) 저런 게 저게 방해 행위죠.]



김 씨는 배우 김수현 씨가 고 김새론 씨와 미성년자 시절 교제했고, 김새론 씨 사망 원인은 '김수현 씨 측의 채무 변제 압박'이라는 허위 사실을 유포한 혐의 등을 받습니다.



김 씨는 혐의를 전면 부인했습니다.



[김세의/가로세로연구소 대표 : 혐의 인정 하나도 안하고요. 구속영장 청구서가 명백한 허위 사실로 지금 범벅이 돼 있습니다.]



하지만 법원은 김 씨에 대한 구속영장을 발부하며, 경찰 주장에 힘을 실었습니다.



앞서 경찰은 김 씨가 자신의 유튜브 채널에서 공개한 자료들이 신빙성이 없거나 조작됐다고 밝혔습니다.



김 씨가 공개한 카카오톡은 '알 수 없음'으로 표시된 상대방을 김수현으로 변경하고 사진도 추가하는 등 인위적으로 가공됐다는 것입니다.



또 지난해 5월 김 씨가 공개한 문제의 음성 파일도



[고 김새론 음성 주장 녹취 (지난해 5월, 김세의 기자회견) : 수현 오빠랑 사귀었어요. 저 보고 미쳤다고 안 믿겠지만 중학교 때부터 사귀다가 대학 가고 헤어졌어요.]



인공지능, 즉 AI기술로 조작된 것으로 경찰은 파악했습니다.



김 씨가 허위사실을 알면서도 대중의 관심을 끌 목적으로 범행을 저질렀던 게 경찰 수사 결론입니다.



반면 김 씨 측은 "국립과학수사연구원이 AI 기술 조작이라고 판정을 못 내렸다"며 부당한 구속영장 청구라고 주장했지만, 법원은 받아들이지 않았습니다.



김 씨의 신병을 확보한 경찰은 공범 여부 등을 포함해 수사를 확대할 방침입니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 최진화)