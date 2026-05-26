KIA, 키움 잡고 4연승…김태형 6이닝 노히터로 데뷔 첫 승리

▲ KIA 타이거즈 김태형이 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 프로야구 키움 히어로즈와 홈 경기에서 수비수들을 향해 엄지 손가락을 올리고 있다.

프로야구 KIA 타이거즈가 데뷔 후 최고의 투구를 펼친 2년 차 우완 투수 김태형의 역투를 앞세워 4연승을 내달렸습니다.4위 KIA는 서울 고척스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 키움 히어로즈와 원정 경기에서 김태형의 호투 속에 5대 2로 승리했습니다.3연패를 당한 키움은 이날 경기를 치르지 않은 NC 다이노스에 반 경기 차로 밀리며 최하위로 떨어졌습니다.키움 안우진과 KIA 2년 차 신예 김태형이 선발 대결을 펼친 경기는 4회까지 0의 균형이 이어졌습니다.그러나 손가락 물집이 잡힌 안우진이 마운드에서 내려가자 5회초 KIA 타선이 깨어났습니다.KIA는 김규성이 우전안타, 김태군은 2루타를 날려 노아웃 2, 3루를 만들었고 원아웃 후에는 박재현이 좌전안타를 때려 선취점을 뽑았습니다.6회에는 아데를린 로드리게스가 좌월 솔로홈런을 날려 2대 0으로 앞섰습니다.7회초에는 투아웃 만루에서 김도영이 싹쓸이 2루타를 날려 5대 0으로 달아났습니다.키움은 8회말 안치홍의 적시타로 1점을 만회하고 9회말에는 김건희의 2루타로 다시 1점을 보탰으나 뒤집지는 못했습니다.지난해 입단한 KIA 김태형은 6회까지 삼진 6개를 뽑으며 무안타로 막아 데뷔 첫승을 신고했습니다.데뷔 첫 승을 무피안타 선발승으로 장식한 것은 김태형이 7번째입니다.이달 초 대체 외국인 선수로 KIA 유니폼을 입은 아데를린은 최근 3경기 연속 홈런을 치는 등 17경기에서 8홈런을 터뜨리는 괴력을 발휘했습니다.잠실에서는 최원준이 홈런 두 방을 몰아친 KT wiz가 두산 베어스를 6대 0으로 완파했습니다.KT는 4회초 허경민이 좌월 2루타를 치고 나가자 김상수가 좌전 적시타를 때려 선취점을 뽑았습니다.5회에는 최원준이 우중간 펜스를 넘어가는 솔로아치를 그려 2대 0으로 앞섰습니다.6회에는 상대 실책 속에 허경민의 2루타 등으로 3점을 보탠 KT는 9회초 최원준이 다시 솔로홈런을 날려 쐐기를 박았습니다.KT 선발 보쉴리는 7회까지 삼진 3개를 곁들이며 3안타 무실점으로 막고 시즌 6승째를 거둬 다승 공동 선두가 됐습니다.4연패를 당한 두산은 7위로 한 계단 밀렸습니다.부산에서는 LG 트윈스가 롯데 자이언츠에 2대 1로 7회 강우 콜드 승리를 거뒀습니다.LG는 2회초 박동원이 좌월 솔로홈런을 날려 선취점을 뽑았습니다.롯데는 3회초 우전안타를 치고 나간 장두성이 2루 도루에 성공한 뒤 고승민의 내야안타로 득점해 1대 1을 만들었습니다.그러나 LG는 7회초 선두타자 오지환이 볼넷을 고른 뒤 천성호가 좌익선상 2루타를 날려 다시 2대 1로 앞섰습니다.7회말이 끝난 뒤 폭우가 쏟아진 탓에 경기가 30여분간 중단된 뒤 콜드게임이 선언됐습니다.LG 선발 앤더스 톨허스트는 6.1이닝을 5안타 1실점으로 막고 6승째를 수확해 다승 공동 선두 그룹에 합류했습니다.창원에서 열린 한화 이글스와 NC 다이노스의 경기는 폭우로 인해 노게임이 선언됐습니다.한화는 1회초 요나탄 페라자가 NC 포수 김형준의 태그를 세 번이나 피하는 '진기명기'를 펼치며 선취점을 뽑았습니다.하지만 2회말이 끝난 뒤 쏟아진 폭우로 인해 노게임이 됐습니다.인천에서 열릴 예정이던 삼성 라이온즈-SSG 랜더스 경기는 비로 취소됐습니다.(사진=KIA 타이거즈 제공, 연합뉴스)