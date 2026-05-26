'늙어가는 중국'…65세 이상 노인 인구, 15세 미만 첫 추월

▲ 중국의 노인들

중국의 65세 이상 노인 인구 비율이 처음으로 15세 미만 아동 인구를 넘어선 것으로 나타났습니다.1949년 관련 통계 집계가 시작된 이후 노인 인구가 아동 인구를 추월한 것은 처음으로, 인구 고령화에 따른 부담이 갈수록 커지고 있다는 분석이 나옵니다.오늘(26일) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 중국 국가통계국(NBS)의 최근 발표를 분석한 결과에 따르면 지난해 11월 기준 중국의 65세 이상 인구 비율은 15.87%로, 0∼14세 인구 비율(15.25%)을 넘어섰습니다.이번 수치는 지난해 11월 실시된 이른바 '미니 인구조사'를 토대로 산출됐습니다.이 조사는 10년마다 시행되는 정기 인구총조사 사이에 진행되는 조사로, 2천만 명 이상을 대상으로 실시됐습니다.인구학자인 허야푸는 "중국의 전통적인 가족 중심 노인 부양 모델이 큰 압박을 받고 있다는 의미"라며 "사회보장 연금 지급 부담도 갈수록 커지고 있다는 것을 뜻한다"고 말했습니다.노인을 부양해야 하는 생산가능인구 역시 감소세를 보였습니다.15∼59세 인구 비율은 전체 인구의 61.89%로, 10년 전의 67.33%에서 하락했습니다.평균 가구원 수도 감소했습니다.지난해 기준 평균 가구원 수는 2.52명으로, 10년 전의 3.10명보다 줄었습니다.허야푸는 "1인 또는 2인 가구가 크게 늘고 있다는 의미"라며 "비혼과 무자녀 경향이 심화하고 있음을 보여준다"고 설명했습니다.중국 정부는 고령화와 저출생에 대응하기 위해 출산 장려 정책을 강화하고 있습니다.중국 국무원은 최근 회의에서 인구의 전반적인 질을 높여 '인적자원 보너스' 효과를 지속하는 한편 "적정한 출산 수준과 인구 규모를 유지하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔습니다.중국 국가위생건강위원회도 최근 지방정부에 출산·양육·교육 비용 부담 완화를 촉구했으며 기업들에는 직원들의 일·가정 양립 지원 강화를 요구했습니다.(사진=게티이미지)