이 대통령 부부, 부산 자갈치시장 방문…"상인·시민과 소통 행보"

▲ 이재명 대통령이 23일 경남 김해 외동전통시장을 방문해 한 어린이와 인사하고 있다.

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 부산 자갈치시장을 찾아 상인들과 시민들을 만나며 '소통 행보'를 했다고 강유청 청와대 수석대변인이 서면 브리핑을 통해 전했습니다.이 대통령은 오늘(26일) 오후, 경남 창원시 진해 해군 잠수함사령부에서 제1회 미래국방전략위원회 회의에 참석하고 우리 해군 신형 잠수함 중 하나인 '신채호함'을 둘러본 뒤 부산으로 향했습니다.이 대통령과 김혜경 여사는 자갈치시장 1층 점포를 둘러보며, 자연산 돌 멍게와 한치, 갑오징어, 타이거 새우, 해삼, 자연산 전복과 독도 새우 등을 온누리상품권으로 직접 구매했습니다.이 대통령 부부는 시장 곳곳에서 쏟아지는 시민들과 상인들의 악수와 사진 촬영 요청에 적극적으로 응하기도 했습니다.이 대통령 부부는 시장 2층 식당가에 있는 '키다리식당'에서 참모진과 함께 1층 상점에서 구매한 해산물과 회로 저녁 식사를 했습니다.이 대통령은 1층에서 구매한 자연산 전복의 맛이 좋다며 참모진에게 권하기도 했다고 강유정 수석대변인이 전했습니다.이 대통령은 시장 조합장이 '중국인 관광객을 비롯해 부산을 찾는 외국인 관광객이 늘어나 시장에 다시 활기가 돌고 있다'면서도 '여전히 어려운 상황'이라며 지원과 관심을 요청하자 공감을 표하기도 했습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)