[날씨/XR] 최고 150mm↑ 비 더 온다…낮 23도 '흐림'

당초 예상보다는 비가 늦게 시작되면서 낮 동안에도 후텁지근한 하루였습니다.



오후부터 수도권 등 서쪽 지역에 비가 시작된 가운데, 제주에는 강한 비가 내렸다 그치기를 반복하고 있습니다.



호우 특보가 내려져 있고요, 이미 오늘(26일) 하루에만 제주 산지에 최고 166mm 이상의 많은 비가 쏟아졌습니다.



문제는 오늘 밤사이 제주를 중심으로 저기압의 중심이 통과하면서 남해안과 제주에 한 차례 또 많은 비가 내린다는 겁니다.



예상 강수량을 보시면 제주 산지에 최고 150mm 이상의 비가 추가로 더 쏟아지겠고요, 남해안과 지리산 부근에도 최대 100mm 이상이 내리겠습니다.



한편 저기압과 거리가 가장 먼 중부 지방에는 10~60mm의 비가 예상되고요, 이 비는 내일 오전에 수도권 등 서쪽 지역부터 점차 그치겠습니다.



이어서 오늘 위성 영상 살펴보시면 중국 중부 지방에서 다가오는 저기압의 영향으로 전국 하늘이 대체로 흐린 모습인데요.



내일도 전국이 대체로 흐리겠고 또 바람도 다소 강하게 불겠습니다.



아침 기온 살펴보겠습니다.



전국이 20도 안팎으로 오늘과 비슷하겠는데요.



낮에는 흐린 가운데 비구름의 영향으로 서울과 대구가 23도에 그치며 오늘보다 낮아지겠습니다.



다가오는 목요일은 낮까지 중부와 호남 지역에 또 한 차례 비 소식이 있습니다.



양은 5mm 안팎으로 많지는 않겠습니다.



(남유진 기상캐스터)