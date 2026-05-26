민주·국힘 모두 경합 지역으로 봤다…"접전" 3곳 봤더니

<앵커>



6·3 지방선거, 이제 8일 남았습니다. 저희가 민주당과 국민의힘 지도부에 현재 판세를 어떻게 보는지 물었습니다. 광역단체장 16곳 가운데, 민주당이 우세로 꼽은 지역은 9곳, 국민의힘은 3곳이었습니다. 양당이 모두 경합으로 보는 지역은 서울과 부산, 울산이었습니다.



박찬범 기자가 자세히 전하겠습니다.



<기자>



6·3 지방선거에서는 시·도지사 16명을 새로 뽑습니다.



민주당은 9곳을 '우세'로 꼽습니다.



광주, 인천, 대전, 세종, 경기, 강원, 충북, 충남, 제주의 승기를 잡은 상태라며 '9곳 플러스 알파'에서 이길 걸로 보는 겁니다.



국민의힘은 3곳을 '우세'라고 분류합니다.



대구, 경북, 경남은 안정적으로 앞서고 있다며 '3곳 플러스 알파'에서 승리할 거란 판단입니다.



그럼, 양당이 꼽는 '접전' 지역은 어딜까요.



민주당은 서울, 부산, 대구, 울산, 전북, 경남 6곳에서, 국민의힘은 서울, 부산, 대전, 울산, 강원, 충남 6곳에서 '접전' 중이라고 보고 있습니다.



결국, 양당 모두 '접전'으로 꼽는 지역은 서울, 부산, 울산 3곳입니다.



'접전' 지역 전략을 엿보면, 민주당은 국민의힘 후보들이 현역 단체장이란 점을 고리로 '새 인물론'을 펴는 모양새고, 국민의힘은 자당 '우세' 지역의 보수 결집 현상이 '접전' 지역으로 확산하기를 기대하는 분위기입니다.



그럼, 14석이 걸린 국회의원 재보궐 선거의 판세는 양당이 어떻게 보고 있을까요.



민주당은 9곳 '우세'에 3곳 '접전'으로, 국민의힘은 2곳 '우세'에 3곳 '접전'으로 각각 판단하고 있습니다.



양당이 공히 '접전' 지역구로 꼽는 3곳은 부산 북갑, 경기 평택을, 충남 공주부여청양입니다.



[조승래/민주당 사무총장 : 보수의 결집이 이루어지면 민주당 지지자들과 대통령 지지자들의 결집도 일어납니다.]



[장동혁/국민의힘 대표 : 내 집과 내 재산을 지키겠다는 확고한 의지가 선거의 판세를 바꾸고 있습니다.]



조국혁신당과 진보당은 당대표가 출마한 평택을에 당력을 집중하고 있고, 진보당은 특히, 민주당과 울산시장 후보 단일화를 놓고, 신경전 중입니다.



개혁신당은 국민의힘과 연대보단 독자 노선을 강조하고 있습니다.



(영상편집 : 채철호, 디자인 : 서승현·강윤정)