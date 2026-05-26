5월인데 '시간당 50㎜ 호우'…장마철도 아닌데 폭우 왜

<앵커>



현재 전국 곳곳에 비가 오고 있습니다. 특히 남부지방과 제주도를 중심으로 내일(27일)까지 많은 비가 예보됐는데요. 밤사이 시간당 50mm에 달하는 강한 호우가 쏟아질 수 있어 대비하셔야겠습니다.



서동균 기자입니다.



<기자>



서울에는 예상보다 늦은 오후 늦게부터 비가 시작됐습니다.



비구름이 남쪽에서 발달하면서 제주도엔 오전부터 거센 비바람이 몰아쳤는데, 순간 최대 풍속이 초속 15m를 넘는 강풍에 도로변 나무가 쓰러지기도 했습니다.



전국의 비는 밤이 되면서 점차 강해질 전망입니다.



대기 하층의 바람 자료입니다.



우리나라 남서쪽에 반시계 방향으로 회전하고 있는 저기압이 자리하고 있습니다.



이 저기압이 점차 동쪽으로 이동해 우리나라와 가까워지면서 전국에 비를 뿌리는 겁니다.



내일까지 제주도 산지에 최대 150mm 이상, 남해안에 100mm 이상, 중부지방에도 10~60mm의 비가 예보됐습니다.



남해안 중심으론 시간당 최대 50mm의 강한 폭우도 예상됩니다.



장마철도 아닌데 이렇게 강한 비가 내리는 이유는 뭘까요.



대기 중 기온과 수증기 에너지를 함께 볼 수 있는 자료인데요.



서쪽에는 저기압이, 동쪽에 고기압이 위치하면서 두 기압 사이로 비구름의 씨앗이 되는 따뜻한 수증기가 우리나라 남쪽으로 밀려 올라가고 있습니다.



이 때문에 남해안과 제주도에는 더 강한 비가 쏟아지는 겁니다.



[이광연/기상청 예보분석관 : 하층 제트의 영향을 받는 제주도와 남해안을 중심으로는 강풍 피해 발생하지 않도록 주의해 주시기를 바랍니다.]



제주 앞바다는 내일 파고가 최고 2.5m에 달하는 등 풍랑도 거셀 전망입니다.



비는 대부분 지역에서 내일까지 이어지겠는데, 중부지방 중심으론 모레까지 약한 비가 내리겠습니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 김진원, 디자인 : 강유라, VJ : 신소영)