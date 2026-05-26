뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

30만전자·200만닉스…반도체 호황에 대규모 머니무브

박재현 기자
작성 2026.05.26 20:43 조회수
PIP 닫기
<앵커>

코스피가 8천 선에 안착한 배경에는 반도체 기업들의 견조한 실적이 자리하고 있습니다. 실적 기대가 주가 상승으로 이어지면서 시중 자금이 증시로 몰리는 흐름도 본격화하고 있습니다.

증시 상승의 이유를 박재현 기자가 분석했습니다.

<기자>

지난해 10월 인공지능, AI 빅테크 기업의 수장들이 잇따라 한국을 찾았습니다.

삼성전자, 현대차, 엔비디아 대표의 치맥 회동, 샘 올트먼 오픈 AI 대표의 방한 모두, 전 세계 AI 인프라에서 한국의 중요성을 보여준 상징적인 장면이었습니다.

[샘 올트먼/오픈AI 최고경영자 : 삼성·SK하이닉스와 함께 할 많은 일들이 있지만, 전 세계 AI 생태계를 위한 메모리(반도체)의 공급이 무엇보다 중요합니다.]

메모리 반도체 수요가 폭증하며 지난해 3분기 5.5달러 수준이었던 D램 가격은 올해 2분기 6배 뛰었습니다.

AI데이터센터에 들어가는 저장용 메모리, 낸드플래시도 7배 넘게 올랐습니다.

삼성전자와 SK하이닉스가 각각 전 세계 약 70%, 60%의 점유율을 차지하고 있는 분야입니다.

[안기현/한국반도체산업협회 전무 : 이렇게 짧은 기간, 이렇게 많이 오른 적은 처음입니다. 내년 후년도 계속 갈 거라고 다들 전망하고 있죠. 우리가 지금 이렇게 주도해 가는 시장은 조금 더 갈 것이다.]

삼성전자는 오늘(26일) 장중 30만 원을 돌파했고 SK하이닉스는 처음으로 200만 원을 넘겨 마감했습니다.

증권사들은 두 기업 합산 영업이익이 지난해 91조 원에서 올해 600조 원대, 내년 900조 원대로 폭증할 걸로 내다봤습니다.

[김동원/KB증권 리서치본부장 : 메모리 가격 상승에 따른 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 전망치 상향 속도가 당분간 주가 상승 속도를 앞지를 것으로 예상됩니다.]

실적이 뒷받침된 주가 상승은 개인 투자자들의 대규모 '머니 무브'를 불렀습니다.

지난달 말 기준 5대 시중은행의 정기예금 잔고는 한 달 전보다 3조 원 이상 급감했고, 마이너스통장 잔액은 한 달 사이 1조 5천억 원이 늘었습니다.

보험 해약 환급금도 큰 폭으로 늘었는데 상당수가 증시로 향한 것으로 분석됩니다.

증시 대기 자금인 투자자 예탁금은 올해 초 대비 35% 늘었습니다.

[박민경/독일 거주 : 최근에 한국 주식이 많이 이렇게 붐이 돼서 일어나는 걸 보고 저도 한국 계좌를 직접 열어서 저희 주도주, 반도체 그리고 자동차 위주로 투자를….]

다만, 반도체 투톱의 시가총액 비중이 51%로 절반이 넘는다는 건 불안 요소입니다.

미국 경제 매체 CNBC는 향후 3년간 생산량 증가로 공급 부족이 빠르게 완화되고 결국 호황 뒤 폭락이란 메모리 산업 특유의 주기적 특성이 나타날 것이라며, 한국 증시의 리스크가 될 수 있다는 의견들을 보도했습니다.

(영상취재 : 최호준·박진호, 영상편집 : 최혜영, 디자인 : 전유근, VJ : 정한욱)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
박재현 기자 사진
박재현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지