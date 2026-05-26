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3차례 고개까지 숙였는데 대뜸…논란 부른 정용진 발언

백운 기자
작성 2026.05.26 20:13 수정 2026.05.26 21:04 조회수
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<앵커>

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스의 5·18 민주화운동 폄훼 논란 8일 만에 직접 나와 대국민 사과를 했습니다. 세 차례 고개를 숙였고, 어떠한 변명도 하지 않겠다며 모든 책임은 자신에 있다고 말했습니다.

먼저, 백운 기자의 보도입니다.

<기자>

굳은 표정으로 발언대에 선 정용진 신세계그룹 회장.

스타벅스의 탱크데이 마케팅 논란으로 5·18 유가족과 박종철 열사 유가족, 광주 시민, 국민에게 상처를 드렸다며 고개를 숙였습니다.

[정용진/신세계그룹 회장 : 신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분의 용서를 구합니다.]

정 회장은 논란 당일 스타벅스코리아 대표와 임원을 해임하고 다음 날 대국민 사과문을 발표했습니다.

하지만 정치권, 시민사회의 비판과 불매운동이 이어지는 등 파문이 커지자 8일 만에 직접 모습을 드러낸 겁니다.

정 회장이 공개 사과한 건 2024년 3월 회장 취임 뒤엔 처음입니다.

정 회장은 사과문을 읽는 약 5분 동안 세 차례 고개를 숙였고, 자신이 모든 책임을 지겠다고 말했습니다.

[정용진/신세계그룹 회장 : 어떠한 변명도 하지 않겠습니다. 이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있습니다. 제 잘못입니다.]

이에 대해 과거 정 회장이 SNS에 '멸공', '공산당이 싫다' 등 글을 올리며 정치적 논란을 일으켰던 걸 염두에 둔 거란 해석도 나왔습니다.

다만, 신세계그룹은 정 회장의 과거 발언과 문제의 스타벅스 마케팅은 무관하다며, 일각에서 나오고 있는 사퇴 요구에도 선을 그었습니다.

정 회장은 이번 사태를 계기로 내부 시스템과 리스크 관리 체계를 근본부터 다시 점검하겠다고 강조했습니다.

그러면서 서로를 이해하려는 노력이 필요하다며 이렇게 말했는데,

[정용진/신세계그룹 회장 : 각자의 생각은 다를 수 있겠지만, 더 좋은 대한민국을 만들고 더 나은 세상을 미래 세대에게 남겨주고 싶다는 마음만큼은 우리 모두 같다고 믿습니다.]

명백한 잘못을 다양성의 문제로 희석하려는 부적절한 발언이란 비판도 나왔습니다.

신세계그룹은 진상 규명을 우선 마무리한 뒤, 정 회장이 적절한 시점에 직접 광주를 찾을 수도 있다고 설명했습니다.

(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 이상민)
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