서소문 고가차도 붕괴…현장소장·감리단장 등 3명 사망

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오늘(26일) 오후 2시 33분쯤 서울 서대문구 서소문 고가차도가 일부 붕괴하면서 작업자 등 3명이 숨지고 3명이 다쳤습니다.사망자는 시공사인 흥화건설 소속 현장관리소장 60대 이 모 씨, 감리단장 60대 안 모 씨, 외부 전문가인 구조기술사 50대 이 모 씨입니다.이들은 추락하거나 붕괴한 구조물에 의해 숨진 것으로 추정됩니다.안 씨는 심정지 상태로 이송된 뒤 숨졌습니다.사고는 오늘 새벽 2시 30분쯤 고가의 슬라브를 절단하던 중 생긴 2.9cm 침하 현상을 안전진단 하는 과정에서 발생했습니다.슬라브는 다리 최상단의 콘크리트판입니다.서대문소방서 이종운 재난안전과장은 현장 브리핑에서 "새벽 작업을 중단하고 오후 2시 안전진단을 위해 '거더' 사이로 들어갔다가 거더가 붕괴한 것 같다"고 말했습니다.거더는 일종의 대들보로, 슬라브와 공중 비계 사이에 설치돼 구조를 지탱합니다.서울시 도시기반시설본부 최진우 토목부장은 "거더 높이가 80cm 정도 된다.그 안에 들어가서 점검하다가 거더가 무너지며 사람이 떨어진 것으로 파악됐다"고 설명했습니다.안전진단에는 숨진 3명과 함께 서울시 토목 및 도로 담당자, 안전진단 업체, 외부 자문위원 등 9명도 참여했습니다.공사 관계자는 "고가가 무너져서 차량이 깔렸다"고 신고했습니다.신고를 받은 소방 당국은 오후 2시 38분부터 인력 62명과 장비 16대를 현장에 투입해 구조 작업을 벌였습니다.경찰도 30여 명을 투입하고 2차 피해 방지를 위해 원거리 도로 통제에 나섰습니다.구조된 부상자 3명은 30대와 40대, 50대 남성으로 허리나 머리, 갈비뼈 등을 다쳤습니다.이들은 서울시 도시기반시설본부와 서대문구 주민센터 직원으로 파악됐습니다.주민센터 직원은 공사와 무관하게 고가 밑을 지나고 있었던 것으로 전해졌습니다.사고 당시 현장 부근에는 모두 13명이 있었습니다.사상자 6명을 제외한 나머지 7명은 대피했습니다.1966년 지어진 서소문 고가차로는 충정로역과 시청역을 잇는 18개의 교각으로 구성됐습니다.길이 335m, 폭 14.9m의 도로입니다.노후화로 2019년 3월 콘크리트 조각이 도로 위로 떨어지는 등 안전 문제가 불거졌습니다.정밀안전진단 실시 결과 D등급 판정을 받아 철거가 결정됐습니다.철거 공사는 지난해 8월 시작됐으며, 올해 7월 29일 마무리될 예정이었습니다.서울시는 2028년 2월 준공을 목표로 새 고가차도를 건설할 계획이었습니다.이번 사고로 서울역∼신촌역 간 전차선 단전이 발생했습니다.해당 구간 열차 운행이 중지되는 등 열차 운행에도 차질이 빚어졌습니다.관계 부처는 사고 원인 분석과 수사에 착수했습니다.고용노동부 김영훈 장관은 사고 직후 철거 작업 중지와 사고 원인 규명을 지시했습니다.또, 신속하고 엄정한 감독과 수사를 지시했습니다.서울경찰청은 총경급인 광역수사대장을 팀장으로 전담수사팀을 꾸렸습니다.전담수사팀에는 중대재해수사계와 과학수사팀, 관할 경찰서 형사팀 등 50여 명이 참여합니다.경찰은 서울시와 시공업체 등을 대상으로 고가 철거가 절차대로 진행 중이었는지 조사할 예정입니다.또, 붕괴 조짐이 있었는데도 무리하게 안전진단을 한 것은 아닌지 등을 규명할 계획입니다.(사진=연합뉴스)