앤트로픽 공동 창업자 "AI가 일자리 대체 실질적 가능성"

▲ 앤트로픽

인공지능(AI) 모델 '클로드' 개발사 앤트로픽의 공동 창립자 중 한 명인 크리스 올라는 AI 개발을 테크 기업들에만 맡겨둘 수는 없다면서 종교 지도자들, 정부들, 시민 사회로부터 더 강력한 감독을 받아야 한다고 강조했습니다.25일(현지시간) 열린 레오 14세 교황의 첫 회칙 발표 행사에 참여한 올라는 AI가 초래하는 도전을 주제로 한 연설에서 "AI가 인간의 노동력을 매우 대규모로 대체할 실질적인 가능성이 있다"고 지적했다고 로이터 통신이 보도했습니다.그는 "만약 그런 일이 발생한다면, 이들 실업자를 지원하는 것은 역사상 가장 큰 도덕적 의무가 될 것"이라고 덧붙였습니다.앤트로픽과 같은 AI 기업들이 사회 전반의 이익과 상충할 수 있는 강력한 상업적, 지정학적, 개인적 압력에 직면하고 있다고 그는 지적했습니다.그는 "모든 첨단 AI 연구소는 때때로 옳은 일을 하는 데 방해가 될 수 있는 일련의 인센티브와 제약 조건 내에서 운영된다"며 선의를 가진 연구자조차도 그러한 요소들의 영향을 받는다고 했습니다.이 때문에 외부의 검증이 필수적이라고 강조했습니다.레오 14세 교황은 이날 즉위 후 처음 발표한 최고 권위 교서인 회칙 '마니피카후마니타스'(Magnifica Humanitas·위대한 인간성)에서 AI가 인간을 지배할 수 없도록 '무장해제'가 필요하다고 설파했습니다.신기술과 데이터·알고리즘으로 만들어진 허위 정보가 전쟁을 둘러싼 양극화와 반감을 증폭시키고 있다며 '정당한 전쟁'은 없다고 선을 그었습니다.디지털 경제가 보이지 않는 노동력 착취에 기반하고 있다는 점도 지적하며 이를 '새로운 형태의 노예제'로 정의하기도 했습니다.그러면서 AI는 누구에게나 열려있어야 한다며 정치권에 기술·정보의 시장 독점 감시를 주문했습니다.올라는 연설에서 "AI가 제기하는 윤리적 문제는 공학적 영역을 훨씬 넘어서고 있다"고 말했습니다.그러면서 시급히 해결해야 할 세 가지 문제로 광범위한 일자리 소멸 위험, AI의 혜택이 전 세계에 확산하도록 보장해야 할 필요성, 점점 더 복잡해지고 때때로 불투명해지는 시스템 동작을 해석하는 방법 등을 짚었습니다.그는 연설 후 로이터에 "지금은 정말 불안한 시기라고 생각한다. 상황이 너무 빠르게 변하고 있다. 너무도 강력한 기술이 문제의 근원"이라며 "상황이 악화할 위험이 있으며, 우리 모두는 이 상황을 좋은 방향으로 이끌기 위해 노력해야 한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)