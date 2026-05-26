"예쁘다" 이웃 개 낮엔 예뻐해주다…밤 되자 때려죽였다

▲ 이웃 반려견 학대하는 A 씨

충남 당진에서 이웃 사업장에 드나들며 반려견을 학대해 숨지게 한 20대가 경찰에 붙잡혔습니다.당진경찰서는 동물보호법 위반과 야간건조물침입절도 등 혐의로 20대 A 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 오늘(26일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 21일 오후 9시쯤 당진시 채운동의 한 사업장에 침입한 혐의를 받습니다.A 씨는 사업장에서 키우는 반려견의 목줄을 여러 차례 잡아당겨 던지거나 빗자루로 때리는 등 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.또, 사무실 음료수까지 훔쳐 마신 혐의도 받습니다.다음 날 반려견이 죽어 있는 것을 확인한 견주는 폐쇄회로(CC)TV로 A 씨의 학대 행위를 확인한 뒤 경찰에 신고했습니다.경찰은 신고 당일 피해 사업장 인근에 사는 A 씨를 검거했습니다.A 씨는 낮에는 사업장을 오가며 반려견을 예뻐해 주는 척했습니다.하지만 견주가 퇴근한 밤에는 몰래 다시 찾아가 반려견을 학대한 이중적인 모습을 보였던 것으로 전해졌습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "개에게 육포를 주다가 손을 물리게 되자 범행하게 됐다"고 진술했습니다.견주는 A 씨의 범행이 앞서 지난 2일부터 약 20일 동안 이어졌다고 말했습니다.학대 정황은 CCTV에 고스란히 찍힌 것으로 전해졌습니다.견주는 A 씨가 손을 물린 지난 2일부터 매일 사람이 없는 시간대를 노려 학대했다고 주장했습니다.경찰 관계자는 A 씨의 여죄 등을 조사하고 있습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)