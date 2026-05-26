[자막뉴스] 일본서 10년 만에 나온 '충격 경고'…'12m 쓰나미'에 5만 명 사망 시나리오 나온 이유?

일본 도쿄 인근 지바현 동쪽 태평양 앞바다에서 규모 8.5의 거대 지진이 발생할 경우 최대 5만 7천 명이 넘는 사망자가 나올 수 있다는 최신 피해 예측 결과가 나왔습니다.



교도통신에 따르면 지바현은 오늘(26일) 최신 데이터를 바탕으로 검토한 지진 피해 예측치를 공표했습니다.



지바현이 이 지역에서 규모 8.5의 강진 발생 가능성을 반영해 피해를 산출한 것은 이번이 처음입니다.



예측에 따르면 지진 발생 시 태평양 연안에 최고 12ｍ가 넘는 쓰나미가 몰려와 현 내에서만 최대 약 5만 7천2백 명이 숨질 것으로 추산됐습니다.



특히 쓰나미는 이르면 20분 만에 연안에 도달하며, 이스미시 12.8ｍ, 조시시 12.5ｍ 등 최고 10ｍ 이상의 해일이 덮칠 것으로 분석됐습니다.



건물은 약 2만 9천5백 동이 전파되고, 2주일이 지나도 80만 명 가까이가 피난 생활을 해야 할 것으로 예상됐습니다.



아울러 이치카와시에서 지바시를 진원으로 하는 규모 7.3의 내륙 직하형, 즉 지하 진원에서 수직으로 발생하는 지진이 일어날 경우에도 건물 붕괴와 화재 등으로 최대 2천4백 명이 사망할 것으로 추산됐습니다.



지바현이 지진 피해 예상 추정치를 공표한 것은 2016년 5월 이후 10년 만입니다.



구마가이 도시히토 지바현 지사는 기자들에게 "최악의 사태를 상정해 주민들에게 주의를 환기하기 위한 것"이라며 "재해를 막는 방재는 물론, 재해 발생 시 피해를 최소화하는 '감재' 대책을 강력히 추진해 나갈 것"이라고 당부했습니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 이다인/ 디자인: 이수민/ 제작: 디지털뉴스부)