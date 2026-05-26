[인터뷰] 손솔 "정용진, '멸콩'부터 사과해야…울산 단일화는 필사의 선택"

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 손솔 진보당 의원

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● 손솔 진보당 의원 인터뷰



"진보당, 평택을에 당의 명운 걸어"

"정용진 사과, 마케팅에 국한한 면피용"

"정용진 극우 행보에 따른 오너 리스크 때문에 국민들 분노한 것"

"정용진, 그동안 보여온 극우 행보에 대해 답해야"

"일베식 조롱 문화 어떻게 제한할지 입법적 논의 필요"

'일베·윤 어게인 측이 스타벅스 이용을 더 어렵게 해"

"울산 단일화 중단, 민주당의 일방적인 파기 선언"

"민주, 선거 연대 상대방에 대한 예의 아냐"

"민주, 단일화 합의 파기 구체적 이유도 알리지 않아"

"울산 단일화 합의는 민주 진보 진영 승리 위한 필사의 선택"

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▷ 주영진 / 앵커 : '주영진의 뉴스브리핑'에서는 손솔 진보당 의원을 모시고 인터뷰하는 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다. 진보당의 이번 지방선거 판세 어떻게 보고, 어떠한 선거운동을 하고 있는지도 궁금하고요. 또 얼마 전에 스타벅스 불매 운동할 때 또 우리 손솔 의원이 하는 행동을 저희가 영상으로 보여드린 적이 있었는데 그 내용도 궁금하고 해서 모셨습니다. 어서 오십시오.



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 안녕하세요. 진보당 손솔입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 진보당 손솔입니다. 먼저 우리 시청자 여러분께 인사 한번 해주시죠.



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 안녕하세요. 진보당 국회의원, 비례 국회의원 손솔입니다. 지금 국회에서 가장 젊은 의원으로 뛰고 있는데요. 진보당의 진심 그리고 진보 정치가 조금 더 존재감을 만들어 가는 데 최선의 노력을 다하려고 하고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 상임위원회는 어디인가요?



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 상임위는 지금 문체위에 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 문체위에 있군요.



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 예.



▷ 주영진 / 앵커 : 이번에 진보당은 지방선거 지금 열심히 뛰고 있는데. 또 김재연 대표가 직접 경기도 평택을에도 출마했는데 상당히 조금 어려운 선거를 하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 좀 드는데. 어떻습니까?



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 전국적으로는 저희가 313명의 후보가 뛰고 있고요. 평택을 같은 경우에는 정말 저희 당의 명운을 걸고 수개월 전부터 김재연 상임대표님께서 후보로 뛰고 계십니다. 참 아쉽게도 평택을이 험지가 아니었는데 험지가 된 상황이고. 그럼에도 수개월 전부터 저희 김재연 대표님 만나고 저희 진보당 만나면서 그 숙원 사업이나 민원 보따리를 저희 당에도 많이 가져오시고 '그간 좀 많이 소외가 됐었다.' '왜 이 문제가 해결이 안 되었는지, 진보당이 왔으니까 좀 해 달라'. 이런 이야기도 많이 주시고요. 진보 정치의 진심을 알아주시는 분들이 많이 계신다고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 일단 오늘 정용진 신세계 회장이 대국민 사과 기자회견을 했고 민주당에서는 수석 대변인이 진정성 있어 보인다고 이야기를 했습니다. 손솔 의원은 얼마 전에 불매 운동에 참여하셨죠?



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 네. 저는 스타벅스 제 선불카드를 자르기도 했었는데요. 사실은 저는 정용진 회장의 행보, 특히 빌드업 코리아를 후원했던, 당시 행보도 강력하게 규탄을 했던 바가 있습니다. 사실 이번 이벤트 한 번이 아니라 이번에 터진 거죠. 정용진 회장이 그간 보여줬던 SNS라거나, 빌드업코리아 후원이라거나 이런 극우 행보들을 지금까지 쭉 봐왔던 국민께서 '아니, 이것마저 이렇게 하냐'라고 하면서 저는 불매라든지 이런 것으로 확산이 된 것이라고 봅니다. 그래서 오늘 했던 사과는 그 이벤트나 마케팅 차원에만 국한해서 대단히 면피용으로 했다, 이렇게 보고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 기본적으로 지난번에 불매운동, 선불카드를 자르고 했던 행동은 그 자체, 이번 5·18 잘못된 마케팅 논란뿐만이 아니라 정용진 회장의 과거의 행동, 빌드업코리아라고 해서 이른바 극우적인 논리를 전파하는데, 그런 단체라고 생각되는 거기를 후원했다고 하는 것. 이런 부분에 대한 사과가 없었기 때문에 근본적인 사과라고 볼 수 없다, 이런 말씀이십니까?



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 네 면피용에 불과하다고 보고요. 특히나, 사실은 정용진 회장의 극우 행보로 인한 '오너 리스크' 때문에 국민께서 분노하시는 건데 마치 우리 직원들이 힘들어합니다라고 직원들을 앞세우는 것도 저는 잘못됐다고 보고요. 정용진 회장의 사과를 보면 '생각은 다를 수 있지만', 이런 표현이 등장을 합니다. 저는 5·18 민주화 운동에 대해서 생각이 다를 수 있다, 이렇게 말을 한 것인지 좀 의문스럽습니다. 사실 민주화 운동에 대해서는 생각이 다르면 안 되죠. 우리 법과 사실 우리가 개헌을 통해서 5·18 정신을 또 새기려고도 했었는데 이런 부분에서 생각이 다를 수 있다. 이런 여지를 주는 사과문의 내용이 과연 맞는가. 결국에는 본인이 가진 오너 리스크 때문에 생긴 이 모든 일에 대해서 단순 마케팅의 문제로 치부한 것은 면피용에 불과하다. 이렇게 보고 있습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 손솔 의원이 생각하기에 정용진 회장의 사과가 진정성을 인정받기 위해서는 앞으로 어떤 추가적인 조치가 더 필요하다, 이렇게 생각하십니까?



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 저는 그렇기 때문에 정용진 회장이 지금까지 보였던 본인의 행보에 대한 답이 있어야 할 것 같아요.



▷ 주영진 / 앵커 : 그러니까 이른바 '멸콩'이라고 하는 문자, 빌드업 코리아에 대한 후원, 이런 부분에 대해서.



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 네. 그리고 특히 사실은 이 마케팅의 이런 것들이 수년간 일베식 조롱 문화에 치가 떨린 국민께서 화를 내시는 거거든요. 이들이 하는 방식이 대놓고 하는 것이 아닙니다. 숨겨 놓고 하는 것이거든요. 제가 2010년대에 대학을 다녔습니다. 그때도 일베 이런 문화가 많았는데 그때 당시에 대학교 교표에 일베를 암시하는 문양과 그림을 새겨놓고 그걸 사람들이 모른 채 사용하는 걸 보면서 낄낄대고 이런 것들이 일베식 조롱 문화거든요.



▷ 주영진 / 앵커 : 만약에 그렇게 만들어 놓았다가 들키면 그건 어쩔 수 없는 거고, 들키지 않고 누군가가 그걸 그대로 사용해서 이게 문제가 되고. 그러면 뒤에서 그것을 가지고 하나의 성과라고 자랑하면서 웃는다.



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 네. 그게 일베식 조롱 문화이고 그런 것들이 10년 동안 저희가 너무 오랫동안 보고, 지치고, 질렸던 국민께서 '스타벅스에서도 이런 것들이 발생할 수 있는 거란 말인가? 이게 정용진 회장이 그동안 보였던 극우 행보, 이것과 맞물려 있는 것이 아닌가?'라고 분노를 하시는 것이죠. 그렇기 때문에 정용진 회장은 이번 한 건의 이벤트, 문제 이렇게 하는 게 아니라 본인이 계속해서 암시하고 보여 왔던 본인의 행보에 대해서 정확하게 사과하고 저는 책임지는 모습을 보이는 것이 맞았다고 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 스타벅스 내부, 신세계 그룹 내부의 감사 결과라고 할까요? 그러나 근본적으로는 일부 임직원들이 반발하면서 전화기를 제출하지 않아서 조사하는 데 한계가 있었다라고는 하지만 부적절한 메시지가 오고 갔다, 이런 부분까지는 밝혔다고 하는데 그 부분은 어떻게 평가하십니까?



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 아마 자체로 조사하는 건 좀 만만치 않은 일일 수 있고요. 사실은 말씀드렸다시피 마케팅 한 건의 문제라기보다는 정용진 회장이 보여왔던 행보에 뭔가 파생된 이런 것들이 더 본질에 가깝다고 저는 봅니다. 그래서 본인이 책임져야 할 것을 직원들에게 미루지는 않으셨으면 좋겠고요. 법적으로 본다면 이 일베식의 조롱 문화를 과연 찾아내서 규제하고 제한하는 것이 현행법적으로 가능한 것인가. 이런 건 좀 공백이 있습니다. 그래서 저는 이번 사태를 기점으로 해서 이런 일베식 조롱 문화가 어떻게 좀 제한되어야 하는가, 이런 입법적 논의가 되어야 한다고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 이재명 대통령이 일베 사이트 폐쇄하는 것도 검토하라고 지시하겠다고 이야기를 했는데 거기에 대해서 또 이준석 개혁신당 대표는 그렇게 해서 이게 문제가 해결되겠느냐, 이재명 대통령이 이른바 성군이 되면 그러면 문제가 해결된다. 또 이렇게 반응을 보였는데 그 부분에 대해서는 어떻게 생각하세요?



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 글쎄요. 이준석 대표는 어떤 사안이든 지금 이재명 대통령을 무언가 권력의 제왕처럼 만들기 위해서 계속해서 말꼬리를 잡는 것이기 때문에 거기에 대해서는 제가 코멘트를 더 할 필요는 없다고 보고요. 저는 일베 폐쇄는 의미 있는 일이 될 수 있다고 봅니다. 왜냐하면 혐오, 조롱 문화가 많이 퍼져 있다고 해도 그 진원지에 대해서 우리가 대응할 수 있는가 아니면 이걸 방치할 것이냐, 이건 좀 다르게 작동을 할 것 같습니다. 그래서 저는 일베에서, 사실은 일베 폐쇄에 대한 논의, 일베에서 정말 어떤 일이 벌어지고 있는가. 이런 걸 아직 많은 사람이 모르고 계신다고 생각해요. 제가 말씀드렸던, 저는 2010년대에 대학을 나왔기 때문에 그 시기에, 그리고 제가 또 여대이기 때문에 '김치녀' 이런 식으로 공격도 정말 많았고 이런 것들이 정말 많은 사람을 괴롭혀 왔거든요. 그래서 그 진원지에 대한 조치는 저는 필요하다고 생각하는 편입니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 스타벅스 불매운동 우리 손솔 의원도 거기에 참여를 하셨는데. 이게 이제 시민들이 자발적으로 참여해서 하는 거는 괜찮은데. 민주당, 정의당, 진보당 이렇게 하고, 그러니까 국민의힘에서는 또 스타벅스를 막 이렇게 또 추켜세우는 이런 부작용이. 뭐랄까요, 반발이 생기면 반작용이 생기고 그래서 일부 어떤 분들은 내가 이 사안에 대해서는 이거는 잘못했다고 생각하는데 그렇다고 스타벅스코리아 스타벅스 커피를 내가 마시지 말아야 되나 하는 고민도 하고. 여러 가지 지금 이 시각들이 혼재돼 있었던 것 같은데. 적어도 불매운동에 대해서는 손 위원은 '나는 불매하겠다'고 선언을 하셨는데. 다른 분들이 스타벅스 가서 커피 마시는 것에 대해서는 나는 그건 인정할 수 있다라고 생각하시는 건지, 적어도 당분간은 안 하셨다고 안 하시면 좋겠다고 생각하시는 건지?



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 불매운동은 사실은 이제 제안이죠. '함께 해 주시면 좋겠습니다'라고 제안 드리는 건데. 그렇다고 해서 모르고 이용하시는 분들도 여전히 많으신 거고. 알고서도 그렇게 하실 수 있는 건데, 그분들을 쫓아가서 저희가 뭐라 하거나 그런 건 저는 맞지 않다고 봅니다. 다만 이런 문제가 있었어요, 이런 이유에서 어떤 사람들은 사용하지 않는 것에 대해서까지도 고민을 합니다. 이런 메시지를 전하는 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 전하는 것이고. 그리고 이용하시는 분들에 대해서, 그렇다고 해서 당신들이 잘못됐다라고 얘기할 수는.



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 하지는 않죠. 그 모든 불매운동이 그렇고요. 사실 오히려 저는 일베류나 윤어게인 측에서 사용하는 사람들을 더 불편하게 만드는 그런 과정을 만들고 있는 것 같아요. 사실은 5.18 모독에 대해서 문제가 생겼기 때문에 이건 심각한 문제다라고 사회적 제기가 있을 수 있지 않습니까? 그런데 이거를 오히려 정치적으로 이용하는 건 저는 윤어게인 세력 쪽이 아닌가. 심지어 사람들이 대단히 불쾌해할 만한 뭔가 스타벅스 로고와 반공 이런 거를 섞어 가면서 이미지를 만들어서 배포하고 있지 않습니까? 저는 그런 것들이 이용자들을 정말 더 불편하게 만든다. 그리고 오히려 그 브랜드에게 더 타격을 준다 이렇게 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 지금 말씀 들어보니까 이번 5.18 마케팅 잘못됐다라고 지탄을 받고 있는 이 부분에 대한 평가, 정용진 회장의 과거 언행에 대한 평가. 이 부분에 대한 평가를 전제하고 나서 그다음으로 가야 되는데. 이 부분을 빼버리고 뒤에 커피를 마시네, 안 마시네, 못 마시네, 이 부분만 부각시켜 버리면 오히려 본질을 왜곡시키는 결과가 된다.



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 맞습니다. 흐리는 거죠.



▷ 주영진 / 앵커 : 알겠습니다. 지방선거 국회의원 재보선 얘기 다시 돌아갈 수밖에 없는데. 진보당 울산시장 얘기 선거 얘기 안 할 수가 없네요. 지금 상당히 많은 분들이 관심을 갖고 단일화가 처음으로 이루어지는가 했는데, 김상욱 후보 측에서 뭔가 불순한 세력이 개입한 흔적이 보인다라면서 지금 단일화 여론조사를 중단을 시킨 상황인 것 같은데. 그다음에 더 진전된 건 없습니까?



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 사실 저희 입장에서 너무나 당황스러운 상황이고요. 사실 지금 이 시간쯤이면 민주 진보 단일 후보는 누구누구입니다, 우리 함께 힘을 모으기로 했습니다라는 발표를 드렸어야 됐는데 그러지 못한 상황입니다. 지금 상황은 저희는 민주당 울산시장 선본의 일방적인 중단, 파기 선언이라고 보고요. 문제는 사실 한국 정치사에서 선거 연대를 한 적은 많았지만, 이 여론조사 과정에 결과에 대해서 미리 이야기를 하면서 중단된 상황은 처음이다 이렇게 봅니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 뭔가 수치를 그럼 김상욱 후보 측이 파악을 했다는 얘기인가요?



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 저희는 그것에 대해서 좀 명확하게 밝혀달라고 하고 있는데요. '조직적 개입이 있다' 이렇게 단정적으로 표현하시더라고요. 그런데 여론조사가 진행되는 과정 중에서 그걸 어떻게 확인했는지 저희가 여러 번 여쭤보고 있는데요. 그것에 대해서는 명확하게 저희가 답을 들은 바가 아직 없습니다. 그렇기 때문에 조사를 확인한 것이냐 아니냐, 저는 이 부분이 매우 궁금하고요. 그리고 나서 중단을 하고 나서 김상욱 후보라든가 민주당 울산시당의 관계자분들께서 '민주 진보 진영이 이기는 선거 연대를 해야 되는데 그렇지 않은 결과가 나오는 것 같다' 이런 식으로 표현을 하면서, 마치 진보당 김종훈 울산시장 후보가 국민의힘이 좋아하는 후보인 것처럼 프레이밍을 해서 이야기를 하고 계십니다. 저는 이 부분은 선거 연대를 함께 하자고 했던 상대방 측에 대한 예의도 아니라고 생각합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 어떻게 되는 겁니까, 그러면은?



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 지금은 사실 민주당 울산시장 선본 측에서 일방적으로 파기한 것이고. 저희는 왜 파기했는지 구체적인 정황은 우리는 들은 바가 없기 때문에, 그것에 대해서 알려달라고 하고 있는 겁니다. 그것에 대해서 소상하게, 명백하게, 투명하게 밝혀야 된다. 그러지 않고는 이 신의가 회복될 수 없다라는 것이고요. 저희는 계속해서 좀 기다리고 있습니다. 답변을.



▷ 주영진 / 앵커 : 어쨌든 단일화 합의의 정신은 사전투표가 진행되기 전에 단일 후보를 만들어내자가 그 정신이었던 것 같은데.



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 울산 같은 경우에는 사실 국민의힘의 세가 약하지 않기 때문에, 강하게 있기 때문에 내란 청산이라는 임무에 저희가 함께 하려면 반드시 연대를 해야 되고, 단일화를 해야 되고. 울산시장뿐만 아니라 구청장, 구의원 이렇게 다 같이 해서 저희가 합의를 했던 거거든요. 이거는 민주 진보 진영이 함께 승리하기 위한 필사의 선택이었습니다. 그래서 다른 구청장 같은 경우에는 진보당이 사퇴 한 경우도 있고, 민주당이 사퇴를 한 경우도 있고. 그래서 같이 선거를 치르고 있고 하는 와중에 지금 이 전체 판이 흔들 수 있는 일방적 선거 연대 파기가 됐기 때문에, 이것에 대해서는 민주당 측에 저희는 책임이 있다고 보고요. 중간에 여론조사 결과를 확인했는지, 그리고 여론조사 결과를 확인하였는데 본인들이 아니면 이기는 선거가 불가능하다고 생각했으면 선거 연대 자체 합의가 흔들리는 거지 않습니까? 민주당 후보여야만 이기는 선거를 할 수 있다라는 입장을 가지고 계신 건지 정말 궁금합니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 예 알겠습니다. 이번 지방선거 국회의원 재보선, 진보당으로서는 쉽지 않은 선거일 것 같고요. 당장 단일화도 쉽지가 않은 상황인데. 어떻습니까? 우리 시청자 여러분께서 진보당에 대해서 잘 아시는 분도 계시겠지만 또 모르시는 분도 많을 거예요. 한 30초 정도 시간을 드릴 테니까.



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 저희 김재연 대표님께서 평택에서 뛰고 있고. 울산, 부산을 비롯한 전국에서 또 단일화 협상을 하면서 내란 청산에 함께하는 진보당 후보들이 있습니다. 특히 지방선거는 기초의원 그리고 전남, 광주 같은 경우에는 광역의원까지 3등, 4등, 5등까지 당선되는 곳들도 있는데요. 이곳들은 중앙 언론에서 많이 보이지는 않지만, 저희 진보당이 동네 곳곳에서 주민 생활 밀착형으로 만나가면서 민심을 얻고 또 실력을 키워가고 있는 곳입니다. 이번 지방선거가 단순히 4년에 한 번 돌아오는 선거가 아니라, 정치 세력의 재편이 필요한 선거고. 그만큼 곳곳에 진보 정치의 도약도 있어야 한다고 저는 저희는 생각하고 있습니다. 기초의원을 비롯한 광역의원, 저희 진보당 후보들에 대해서 관심 많이 가져주시고요. 이후에 진보 정치의 도약, 그리고 내란 세력을 쫓아내고 정치를 제대로 재편하는데 진보 정치가 큰 힘 낼 수 있도록 하겠습니다.



▷ 주영진 / 앵커 : 예 알겠습니다. 진보당 손솔 의원, 지금 현 국회 최연소 의원. 손솔 의원과의 인터뷰였습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 손솔 / 진보당 의원 : 네 감사합니다.