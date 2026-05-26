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[여담야담] 김관영·한동훈 상승세…정청래·장동혁 '무소속 포비아'

김영아 기자
작성 2026.05.26 17:01 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원
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● 6·3 지방선거 D-8 ~ ● '차명 대부업체' 의혹

김병주 / 더불어민주당 의원
"전북, 결국은 민주당으로 표 몰아줄 것"
"김관영 '출마 교감' 논란, 선거 국면서 대통령 언급 자체가 부적절"

김근식 / 전 국민의힘 비전전략실장
"민주, 8월 전당대회 놓고 친청·친명 물밑 갈등"
"장동혁, '부산 북갑' 한동훈 당선 전제로 거취 고민해야"

손석민 /SBS 논설위원
"정청래·장동혁, '무소속 포비아' 상황"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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