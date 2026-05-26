루비오 미 국무 "이란과 종전 합의, 며칠 걸릴 것"

▲ 마코 루비오 미 국무장관

마코 루비오 미 국무장관이 26일(현지시간) 이란과의 종전 합의가 "며칠 걸릴 수 있다"고 말했습니다.로이터·AFP통신 등에 따르면 루비오 장관은 이날 인도 자이푸르에서 기자들과 만나 "카타르에서 일부 대화가 진행 중이니, 진전을 이룰 수 있을지 지켜볼 것"이라며 이같이 말했습니다.루비오 장관은 "초기 문서(합의문)의 구체적인 어구에 대해 많은 의견이 오가고 있는 듯하다"며 "아마 며칠이 걸릴 것으로 본다"고 설명했습니다.이어 "도널드 트럼프 대통령은 좋은 합의를 하거나, 아니면 아예 합의하지 않을 것"이라고 덧붙였습니다.이란 대미 협상단장인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장과 아바스 아라그치 외무장관은 전날 카타르 도하를 방문해, 중재국인 카타르 측과 종전 합의 문제를 논의 중인 것으로 알려졌습니다.루비오 장관의 발언은 한때 임박한 것으로 여겨졌던 미국과 이란의 종전 합의가 지연되는 가운데에도 카타르 협상 상황에 따른 외교적 해결 방안에 무게를 둔 것으로 풀이됩니다.미 중부사령부가 휴전 중 이란을 추가 공습한 이후에도 대화 분위기를 이어가겠다는 취지입니다.앞서 루비오 장관은 인도 뉴델리에서도 기자들과 만나 "우리는 좋은 합의를 이루거나, 아니면 다른 방식으로 대응해야 할 것"이라면서도 "(군사적) 대안을 모색하기에 앞서 외교적 해법이 성공할 수 있도록 가능한 모든 기회를 부여할 것"이라고 언급한 바 있습니다.루비오 장관은 또 "호르무즈 해협은 개방돼야만 한다"며 "해협은 어떤 식으로든 열릴 것이고, 열릴 필요가 있다"고 강조했습니다.그러면서 "현재 그곳에서 일어나고 있는 일은 불법적이고, 국제사회에서 지속 가능하지 않으며, 받아들일 수 없다"고 재차 밝혔습니다.5년째에 접어든 러시아-우크라이나 전쟁에 대해서는 "미국은 전쟁 종식을 도울 준비가 돼 있다"고 밝혔습니다.그는 "(우크라이나전은) 2차 세계대전보다 오래 지속됐고, 이제는 끝날 필요가 있는 끔찍한 전쟁"이라며 "미국은 이 전쟁을 끝내기 위해 우리가 할 수 있는 무엇이든 지원할 준비가 돼 있고, 조만간 그 기회가 찾아오길 기대한다"고 말했습니다.루비오 장관은 세르게이 라브로프 러시아 외무장관과의 전화 통화 이후 이 같은 중재 의사를 밝혔다고 AFP통신이 전했습니다.앞서 러시아 외무부는 우크라이나 수도 키이우를 겨냥한 대규모 공습 개시를 발표하며 미국을 포함한 키이우 내 외교 공관 직원들의 대피를 촉구한 바 있습니다.라브로프 장관은 루비오 장관과의 통화에서도 이 내용을 언급하며 미국 외교 인력 등의 대피를 재차 촉구했다고 러시아 외무부가 전했습니다.이와 관련해 루비오 장관은 "러시아가 미국 공관뿐 아니라 모든 대사관에 (대피) 통지문을 보낸 상태"라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)