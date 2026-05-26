[자막뉴스] "한국은 중국 심장 겨누는 단검" 충격 발언…"삼성도 협력" 주한미군 역할 판 싹 바뀌나

미국 현지시간 지난 22일 미 육군 전쟁대학 팟캐스트에 출연한 제이비어 브런슨 주한미군사령관.



그동안 한국의 전략적 중요성을 강조하며 "지도를 중국 기준으로 거꾸로 봐야 한다"는 발언을 해왔던 브런슨 사령관은, 팟캐스트에 출연해 대중국 압박에 대한 한국의 역할을 훨씬 더 노골적으로 강조했습니다.



[브런슨 사령관 : 중국 동부 해안에서 바깥을 바라보면, 그들이 보는 건 아시아의 심장부에 꽂힌 단검 같은 존재인 한국입니다.]



한국을 가리켜 "중국의 입장에서 보면 아시아의 심장부를 겨누는 단검"이라고까지 표현한 겁니다.



그러면서 일본은 중국의 태평양 진출을 막는 방패에 비유하고



[브런슨 사령관 : 그리고 일본이 있습니다. 일종의 방패이자, 최후의 방어선 같은 존재입니다.]



필리핀에 배치된 미국의 중거리 미사일 체계 '타이푼'도 거론하며 "그 지역을 닫아 버리겠다"고 엄포를 놨습니다.



지도를 돌려 중국 동부 해안에서 바라보면 제1도련선 안에 있는 한국과 일본, 필리핀이 하나의 압박 축처럼 작용한다는 설명입니다.



이들 국가를 연결한 다층 군사 네트워크를 이른 바 '킬 웹'이라고 표현했습니다.



이들 국가의 미사일, 통신망, 지휘체계를 하나로 엮어 그물망처럼 중국을 압박하는 구조를 만들겠다는 구상으로 풀이됩니다.



브런슨 사령관은 또 한국 기업 삼성과의 군 통신 협력 사실도 공개적으로 언급했습니다.



[브런슨 사령관 : 우리는 현재 삼성과 함께 '그레이 클라우드(gray cloud)' 인프라를 개발하고 있습니다. 통신이 차단되거나 성능이 저하되는 상황에서도, 우리와 역내 동맹국들이 서로 소통할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 지금 우리가 사용하는 아날로그 방식의 통신 체계를 기반으로 작동하게 될 겁니다.]



'회색 클라우드'는 민간 클라우드와 군 통신망의 중간 형태 개념으로, 전시 상황에서 네트워크 생존성을 높이기 위한 분산형 통신 체계로 해석됩니다.



브런슨 사령관의 이번 발언은 주한미군의 역할이 단순한 대북 억지를 넘어 중국 견제를 위한 인도태평양 전략의 핵심 축으로 공세적으로 확대되고 있다는 점을 공개적으로 드러낸 사례라는 평가가 나옵니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이현지, 디자인 : 이수민, 출처 : US Army War College CLSC podcast, 제작 : 디지털뉴스부)