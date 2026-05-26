북, 시진핑 방북설 속 서해상으로 근거리 탄도미사일 발사

▲ 북한 미사일총국은 지난 4월 19일 김정은 국무위원장과 딸 주애가 참관한 가운데 개량된 지상 대 지상 전술탄도미사일 '화성포-11라'형 전투부(탄두) 위력 평가를 위한 시험발사를 진행했다.

시진핑 중국 국가주석이 조만간 방북할 가능성이 거론되는 가운데 북한이 오늘(26일) 오후 서해상으로 근거리 탄도미사일 CRBM을 발사했습니다.합동참모본부는 오늘 오후 1시쯤 평안북도 정주 일대에서 서해상으로 발사된 근거리 탄도미사일 등 수 발을 포착했다고 밝혔습니다.합참은 "우리 군은 추가 발사에 대비하여 감시 및 경계를 강화한 가운데, 한미일은 북 탄도미사일 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다"고 밝혔습니다.합참은 북한 발사체의 제원과 사거리 등을 정밀 분석 중입니다.통상 사거리 300㎞ 이하의 미사일이 근거리 탄도미사일로 분류됩니다.북한이 탄도미사일을 발사한 것은 37일 만이며, 올해 들어 8번째입니다.앞서 북한은 지난달 19일 함경남도 신포 일대에서 동해상으로 확산탄두를 장착했다고 주장하는 단거리 탄도미사일 수 발을 발사한 바 있습니다.서해상으로 진행된 이번 발사는 시진핑 주석이 이르면 이번 주 북한을 방문할 수 있다는 가능성이 제기되는 가운데 이뤄져 눈길을 끕니다.(사진=조선중앙TV 화면, 연합뉴스)