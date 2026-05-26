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[자막뉴스] "제약 받을 수" vs "마녀사냥 안돼"…'스벅 검증' 부산시장 후보 별 반응은?

김지욱 기자
작성 2026.05.26 15:57 조회수
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부산시장 선거에 출마한 더불어민주당 전재수 후보와 국민의힘 박형준 후보가 스타벅스 '탱크데이' 이벤트 논란에 대해 상반된 입장을 내놨습니다.

두 후보는 오늘(26일) 오전 관훈클럽과 부산일보가 공동 주최한 토론회에 참석했습니다.

이날 토론회는 각 후보가 따로 참석해 언론인들과 문답하는 식으로 진행됐습니다.

스타벅스 관련 질문이 나오자, 전 후보는 역사를 왜곡하는 마케팅을 하는 기업들은 제약을 받을 수밖에 없다고 말했습니다.

[전재수/민주당 부산시장 후보 : 역사를 왜곡하고, 공동체를 극단적인 대립과 갈등으로 몰아가는 걸 통해서 마케팅한다든지 하는 것은 대단히 엄중한 문제입니다.]

같은 질문을 받은 박 후보는 "비판받는 것은 어쩔 수 없다"면서도 "마녀사냥은 경계해야 한다"고 말했습니다.

[박형준/국민의힘 부산시장 후보 : 일종의 마녀사냥하듯이 표적으로 삼아서 그것을 공격하기 시작하면 그건 심각한 자유의 가치를 훼손하는 결과를 만들 수 있습니다.]

박근혜 전 대통령이 내일 부산을 방문하는 데 대해서 전 후보는 "각 정당은 자신들에게 유리하다고 판단되는 자원을 총동원하는 것"이라며 "판단은 시민들이 할 것"이라고 말했습니다.

같은 질문에 박 후보는 "현재 부산에서 보수 진영의 분열상이 그대로 표출되고 있다"며 "박 전 대통령이 지지 유세하면 보수 결집에 도움을 줄 것"이라고 덧붙였습니다.

이 밖에도 전 후보는 부산 시장에 당선되면 박 후보의 시장 재임 기간 정책을 전면 재검토할 것이냐는 질문에 "전혀 그렇지 않다"고 답했고, 최근 전 보좌관이 제기한 여론조사 조작 개입 의혹에 대해선 "황당하고 기가 찬다"고 일축했습니다.

박 후보는 중앙정부와 협력이 필요한 사업에 어려움을 겪는 게 아니냐는 질문에 "작년에도 야당 시장이었는데 부산시가 국비를 최대로 받았다"고 답했고, 북구갑 국회의원 보궐선거에 나선 무소속 한동훈 후보의 복당 가능성에 대해선 "선거 이후 판단할 문제"라고 말을 아꼈습니다.

(취재: 김지욱, 영상편집: 김나온, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부, 화면출처: 관훈클럽TV)
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