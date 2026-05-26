페라리, 첫 전기 스포츠카 '루체' 세계 최초 공개

▲ 페라리 루체

이탈리아 슈퍼카 브랜드인 페라리가 25일(현지시간) 첫 순수 전기 스포츠카 '페라리 루체'를 세계 최초로 공개했습니다.이날 로마 벨라 디 칼라트라바에서 첫선을 보인 루체는 '미래를 향해 빛을 비춘다'라는 이름에 걸맞게 새로운 페라리를 창조하겠다는 '360도 비전'(Ferrari 360도)이 응축된 차량이라고 페라리코리아는 전했습니다.루체는 전기 엔진부터 배터리 팩에 이르기까지 모든 핵심 부품을 페라리가 직접 설계 및 개발, 생산했습니다.특히 페라리 역사상 최초로 4도어 5인승 차량으로 탄생했습니다.루체는 각 바퀴에 장착된 4개의 전기 엔진으로 구동되며 122kWh 배터리와 액티브 서스펜션 시스템, 리어 액슬이 탑재됐습니다.아울러 정지상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간(제로백)은 2.5초이고, 최고 속도는 310㎞/h입니다.또 합산 최고 출력 1천50cv의 동력성능과 530㎞의 1회 충전 주행가능거리를 갖췄습니다.외관은 유리 온실 형태를 본딴 공기역학 중심 설계를 특징으로 한다고 페라리코리아는 설명했습니다.특히 실내 인터페이스에는 삼성디스플레이의 유기발광다이오드(OLED) 패널 4종이 단독 투입됐습니다.(사진=페라리 제공, 연합뉴스)