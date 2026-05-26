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BTS, '아메리칸 뮤직 어워즈'서 5년 만에 대상 수상

곽상은 기자
작성 2026.05.26 14:24 조회수
BTS, '아메리칸 뮤직 어워즈'서 5년 만에 대상 수상
▲ 아메리칸 뮤직 어워즈 참석한 BTS

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 대중음악 시상식인 '아메리칸 뮤직 어워즈'(AMA)에서 대상에 해당하는 '올해의 아티스트'(Artist Of The Year)를 통산 2번째로 수상했습니다.

방탄소년단은 현지시간 25일 미국 라스베이거스에서 열린 이 시상식에서 배드 버니, 브루노 마스, 저스틴 비버, 레이디 가가, 테일러 스위프트 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 '올해의 아티스트' 트로피를 품에 안았습니다.

'그래미 어워즈'·'빌보드 뮤직 어워즈'와 함께 미국의 3대 대중음악 시상식으로 꼽히는 '아메리칸 뮤직 어워즈'는 팬 투표를 통해 부문별 수상자를 가립니다.

방탄소년단은 지난 2021년 11월 히트곡 '버터'(Butter)로 아시아 가수 최초로 '올해의 아티스트'를 수상한 바 있습니다.

군 공백기 이후 지난 3월 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발매한 뒤 2개월 만에 미국 대형 음악 시상식에서 두 번째 대상의 영예를 안았습니다.

(사진=게티이미지)
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