김윤덕 국토장관 "가덕도 신공항 설계부터 시공까지 신속 추진"

▲ 김윤덕 국토교통부 장관이 26일 부산 가덕도신공항 건설 예정지에서 사업 추진 현황을 점검하고 있다.

김윤덕 국토교통부 장관은 26일 가덕도신공항 건설 예정지를 방문해 사업에 속도를 내겠다고 말했습니다.이번 현장 점검은 가덕도신공항 건설사업의 지반 조사와 주민 이주대책 등 공사 준비 현황을 종합적으로 확인하기 위해 마련됐습니다.김 장관은 가덕도 신공항 건설사업이 정상화 궤도에 진입했다며, 설계 절차와 하반기 우선 시공분 착공, 어업 보상, 관계기관 인허가 등 주요 행정 절차에 속도를 내 달라고 당부했습니다.이어 "가덕도신공항은 국가균형발전과 남부권 글로벌 관문 공항 구축을 위한 핵심 국책사업"이라며 "국민이 사업 진척을 체감할 수 있도록 7월에 지반조사를 완료하고 주민 임시이주도 시작하는 등 신속히 추진하겠다"고 말했습니다.김 장관은 이어 건설 원자재 수급 불안 등 공급망 위기에 선제적으로 대응하고 지역사회와의 소통도 강화해달라고 주문했습니다.또 지역 주민 고용 창출, 지역 업체 참여 확대 등을 통해 지역사회와 상생하는 공항으로 조성하겠다고 강조했습니다.아울러 가덕도 신공항 건설 사업이 대규모 해상 매립이 포함된 고난도 공사인만큼 안전 문제에도 철저히 대비해달라고 당부했습니다.김 장관은 이날 주민들과 간담회를 갖고 가덕도 신공항 사업 관련 의견을 청취하며 정부의 신속한 사업 추진 의지를 전달했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)