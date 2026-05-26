북중미 월드컵 48개 참가국 베이스캠프 발표…이란은 멕시코로 변경

▲ 25일(현지시간) 오후 미국 유타주 헤리먼에 위치한 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 축구 국가대표팀 홍명보 감독과 선수들이 몸을 풀고 있다.

이란이 2026 북중미 월드컵 훈련 캠프를 미국에서 멕시코로 옮기기로 한 것을 국제축구연맹(FIFA)이 공식적으로 확인했습니다.FIFA는 오늘 북중미 월드컵에 참가하는 48개국 선수단이 대회 기간 머물 '팀 베이스캠프'(TBC) 도시와 훈련장을 홈페이지에 발표했습니다.미국 애리조나주 투손에 차려질 예정이었던 이란의 베이스캠프는 멕시코 국경도시 티후아나로 바뀌었습니다.북중미 월드컵 조별리그에서 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 G조에 속한 이란은 세 경기 모두 로스앤젤레스(LA) 인근 잉글우드와 시애틀 등 미국에서 치릅니다.하지만 중동 지역 전쟁을 둘러싼 불확실성과 보안 문제 등으로 베이스캠프 이전 가능성이 제기돼 왔습니다.클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 정례 기자회견에서 미국이 이란 대표팀의 자국 내 숙박을 원하지 않았으며 FIFA의 요청에 따라 멕시코가 이를 받아들였다고 말했습니다.이번 대회 기간 멕시코에는 홍명보 감독이 이끄는 우리 대표팀과 함께 A조에서 겨룰 공동 개최국 멕시코와 남아프리카공화국을 비롯해 콜롬비아, 튀니지, 우루과이에 이란을 더한 7개국이 베이스캠프를 차립니다.캐나다에는 개최국 중 하나인 캐나다, 그리고 파나마 두 나라만 베이스캠프를 마련했습니다.나머지 39개국은 미국에서 머물며 대회를 치릅니다.총 3개국, 16개 개최도시 이외에도 25개 지역에 팀 베이스캠프가 들어섭니다.FIFA에 따르면 베이스캠프 선정 작업은 2024년에 시작됐으며 당시 본선 진출 가능성이 있는 팀들에 훈련장 후보지 리스트가 제공됐습니다.이 리스트는 2025년 한 해 동안 보완됐고 지난해 12월 열린 본선 조 추첨 후, 당시 본선 진출을 확정한 42개국이 대회 조별리그를 치를 지역을 고려해 60개 이상의 후보지 중에서 선택지를 골라 FIFA에 제출했습니다.FIFA는 "캐나다, 멕시코, 미국에 걸쳐 조성된 48개의 베이스캠프 훈련장은 참가국들이 역대 최대 규모의 FIFA 월드컵에 대비하는 데 매우 중요한 역할을 할 것"이라면서 "각 팀이 선정한 세계적 수준의 훈련 시설은 선수, 코치, 스태프들이 조별리그 기간 상당한 시간을 보내게 될 '제2의 고향'이 될 것"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)