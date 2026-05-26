정교유착 합수본, '정당 가입 의혹' 신천지 2인자 재소환

▲ 신천지 총회 본부

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 26일 국민의힘 정당 가입 의혹과 관련해 신천지 2인자였던 고동안 전 총무를 재차 소환했습니다.합수본은 이날 오전 10시쯤 고 전 총무를 정당법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.고 전 총무는 2021년 국민의힘 20대 대선 경선과 2024년 국민의힘 22대 총선 경선 결과에 영향을 미칠 목적으로 신도들에게 국민의힘 책임당원 가입을 강제했다는 혐의를 받습니다.2021∼2023년 국민의힘에 당원으로 가입한 신천지 신도 규모가 5만 명 이상이라는 의혹도 제기됐습니다.고 전 총무에 대한 정당법 위반 혐의 피의자 조사는 지난 14일에 이어 두 번째입니다.합수본은 고 전 총무를 상대로 이만희 총회장 지시로 당원 가입이 이뤄졌는지, 정치자금·현안 청탁 등 당원 가입 대가가 오간 사실이 있는지 등을 확인하고 있습니다.앞서 합수본은 신천지 총회 본부와 국민의힘 당사 등을 압수수색해 신도 명단과 당원 명부 등을 확인했습니다.(사진=연합뉴스)