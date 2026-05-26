[자막뉴스] "메이플 초보자 랭킹 1위"…"자랑할 만"vs"선거가 장난?" '이색 홍보'

지방선거를 약 일주일 앞두고, 후보자들의 이색적인 선거 벽보가 화제를 모으고 있습니다.



개혁신당 소속으로 서울 광진구의회 의원선거에 출마한 김주연 후보의 선거 벽보입니다.



벽보 이력 사항에 '전) 메이플스토리 초보자 랭킹 1위'라는 글자가 적혀있습니다.



메이플스토리는 넥슨이 서비스하는 한국의 MMORPG 게임으로, 2천년대 초반 서비스를 시작해 젊은 층을 중심으로 인기를 끌었던 게임입니다.



이 게임은 사용자가 자신이 만든 캐릭터를 훈련시키는 방식으로 진행되는데, 김 후보가 게임 캐릭터 육성에 공을 들인 과거를 이력 사항에 올린 겁니다.



이런 사실이 알려지자 누리꾼들 사이에선 갑론을박이 이어졌습니다.



"바이럴은 확실히 성공한 것 같다", "저건 자랑할 만하다" 등의 재밌다는 반응도 나오지만 "선거가 애들 장난이냐", "한숨만 나온다" 등의 비판적인 의견도 제기됐습니다.



대구 달성군 국회의원 보궐선거에 도전장을 낸 이진숙 국민의힘 후보는 손목에 수갑을 찬 사진으로 강성 지지층 결집을 노렸습니다.



이 후보는 과거 방송통신위원장 시절 경찰 출석을 요구받았지만 응하지 않아 체포된 적이 있는데, 이 후보는 사진과 함께 '이진숙은 물러서지 않았습니다'라는 문구를 함께 담았습니다.



선거 벽보뿐 아니라 눈길 끄는 현수막들도 곳곳에서 등장했습니다.



충북 청주시에서는 노명숙 국민의힘 도의원 후보가 '삼남매 엄마'라며 '아래층 후보와 가족 아님 주의'를, 이한국 시의원 후보가 '삼남매 아빠'라며 '위층 후보와 가족 아님 주의'라는 문구가 적힌 현수막을 같은 건물에 나란히 내걸었습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 이현지, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부, 화면출처: 유튜브 '김주연 tv')