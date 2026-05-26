뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

LG, 베테랑 장민국과 2년 재계약…첫해 보수 2억 원

전영민 기자
작성 2026.05.26 13:41 조회수
LG, 베테랑 장민국과 2년 재계약…첫해 보수 2억 원
▲ LG 장민국이 득점 후 환호하고 있다.

프로농구 창원 LG가 자유계약선수(FA) 자격을 얻은 베테랑 포워드 장민국(35)과 재계약했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.

계약 기간은 2년이며, 첫해 보수 총액은 2억 원입니다.

신장 199㎝의 장신 포워드인 장민국은 2012년 프로 무대에 데뷔해 11시즌 동안 정규리그 413경기에 출전했습니다.

지금까지 경기당 평균 15분 47초를 소화하며 4.6득점, 3점 슛 성공률 34％를 기록했습니다.

특히 지난 시즌에는 칼 타마요, 양홍석 등 주축 선수들의 부상이라는 팀의 위기 상황에서 고참의 품격을 발휘하며 팀의 정규리그 우승에 이바지했습니다.

LG 구단은 "지난 시즌 팀이 어려울 때 장민국이 베테랑으로서 제 역할을 성실히 수행했다"며 "차기 시즌 외국인 선수 제도 변경에 대비해 외곽 슈팅 능력을 갖춘 장신 포워드진의 선수층을 강화하고자 재계약을 맺었다"고 설명했습니다.

장민국은 구단을 통해 "일본 B리그에 진출했다가 국내 리그에 복귀해 파이널 우승과 정규리그 우승이라는 감사한 경험을 했다"며 "조상현 감독님을 비롯한 코치진, 동료 선수들, 그리고 열정적으로 응원해 주시는 팬들과 농구 인생의 마지막을 함께 할 수 있게 돼 기쁘다"고 소감을 전했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지