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법원, 고려아연에 주주행동 '액트' 관련 문서 제출 명령

장훈경 기자
작성 2026.05.26 13:24 조회수
법원, 고려아연에 주주행동 '액트' 관련 문서 제출 명령
▲ 서울 종로구 고려아연 본사 앞 간판.

법원이 고려아연에 주주행동 플랫폼 '액트' 운영사 컨두잇과 관련된 문서를 제출하라고 명령했습니다.

서울중앙지법 민사합의29부(고승일 부장판사)는 지난 18일 고려아연에 컨두잇과 체결한 자문 계약서와 컨두잇이 수행한 업무의 내용·범위를 확인할 수 있는 이메일·제안서·의견서 등 자료, 고려아연이 컨두잇에 지급한 자금 내역 등을 제출하라고 명령했습니다.

이 재판부는 영풍·MBK파트너스가 고려아연을 상대로 낸 2025년 고려아연 정기주주총회 결의취소 소송을 심리하고 있습니다.

영풍·MBK파트너스 측은 앞서 열린 변론기일에서 재판부에 관련 문서 제출 명령을 요청한 바 있습니다.

영풍·MBK파트너스는 최윤범 고려아연 회장 측이 고려아연의 호주 계열사인 SMH와 SMC를 동원해 영풍 주식 10% 이상을 취득하게 하고, 이를 근거로 최대주주인 영풍의 고려아연 의결권을 제한했다며 지난해 5월 소송을 제기했습니다.

영풍·MBK파트너스 측은 컨두잇이 최 회장 측과 자문 계약을 맺고 경영권 방어 전략을 짜준 것으로 보고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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