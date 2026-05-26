구윤철 "중동전쟁 이후 보며 전략 마련…잠재성장률 반등 달성"

▲ 이재명 대통령과 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 26일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 대화하고 있다.

정부는 중동전쟁 이후 상황을 내다보고 하반기 경제 정책을 가다듬는다는 계획입니다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 26일 청와대에서 열린 국무회의에서 이런 구상이 담긴 '2026년 하반기 경제성장전략' 추진 방향을 이재명 대통령에게 보고했습니다.구 부총리는 중동 전쟁 영향을 최소화하고 K-공급망과 에너지 안보를 강화하는 등 중동전쟁 이후 상황을 내다보는 성장전략을 마련하겠다고 설명했습니다.한국이 인공지능(AI)으로 글로벌 3강이 될 수 있도록 정책적인 지원을 하고 신성장동력을 육성해 초혁신경제로의 이행을 가속하는 한편 지방주도 성장을 강화해 잠재성장률을 반드시 반등시키겠다고 방향을 제시했습니다.양극화의 폐해를 극복하고 국가 경제 구성원이 모두 함께 성장할 수 있도록 구조 개혁을 하는 것도 하반기 경제성장전략의 기본 방향에 반영한다는 계획입니다.세부 과제로는 적극 재정 등 거시정책조합, 소비·투자·수출 부문별 활성화, 중동 인프라 시장 진출, 반도체 혁신벨트 구축 및 반도체 혁신 생태계 조성, 지역별 세제지원 차등화, AI·기술 중심 직업훈련, 기초연금 개선, 국민연금 사각지대 완화 등을 예로 들었습니다.구 부총리는 초혁신경제로의 이행과 구조개혁을 바탕으로 잠재성장률을 반등시키면 경제가 대도약할 것이지만 구조개혁이 미흡할 경우 성장률이 하락할 것이라는 2가지 상반된 시나리오를 내놓기도 했습니다.그는 관계부처와의 협의 등을 거쳐 내달 말 하반기 경제성장전략을 이 대통령에게 최종적으로 보고할 계획입니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)