뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

방탄소년단, 5년만에 AMA 두번째 대상…"계속 헤엄쳐 나가겠다"

SBS 뉴스
작성 2026.05.26 13:22 조회수
방탄소년단, 5년만에 AMA 두번째 대상…"계속 헤엄쳐 나가겠다"
그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 음악 시상식 중 하나인 아메리칸 뮤직 어워드(American Music Awards)에서 대상 격인 '올해의 아티스트(Artist of the Year)'를 수상하며 글로벌 존재감을 다시 한번 입증했다.

BTS는 지난 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 '2026 아메리칸 뮤직 어워즈(AMA)'에서 '올해의 아티스트'를 수상했다. 이는 2021년 이후 5년 만의 수상이다.

이날 BTS는 테일러 스위프트, 저스틴 비버, 브루노 마스, 켄드릭 라마, 레이디 가가 등 세계적인 아티스트들과 경쟁 끝에 트로피의 주인공으로 호명됐다.

수상자 발표 전부터 공연장을 가득 메운 관객들은 "BTS"를 연호하며 뜨거운 반응을 보냈다. 멤버들은 무대에 올라 팬들을 향한 감사와 함께 지난 시간을 돌아보는 소감을 전했다.

RM은 "다시 한번 이런 상을 받게 돼 영광이다. 모든 멤버가 군 복무를 마친 뒤 이런 특별한 보상을 받게 되어 더욱 의미가 크다."면서 "팬들이 직접 투표해 준 상이라 더 감사하다."고 말했다.

이어 제이홉은 "전 세계 아미 여러분, 지난 13년 동안 정말 감사했다."고 인사했고, 지민은 한국어로 "응원해 주고 사랑해 주는 아미들 정말 고맙고 사랑한다."고 애정을 드러냈다.
방탄소년단 (사진=게티이미지코리아)

특히 BTS는 수상 소감에서 신곡 'SWIM'을 언급하며 진솔한 속내를 털어놨다. 멤버들은 "이 앨범을 만들 때 많은 부담감이 있었다. 지금의 우리다운 음악이 무엇인지 계속 고민했다."면서도 "우리가 끝까지 믿었던 건 계속 도전하고 앞으로 나아가야 한다는 것이었다."고 밝혔다. 이어 "어떤 상황에서도 계속 헤엄치듯 앞으로 나아가는 모든 분들께 사랑과 응원을 보낸다. 계속 헤엄쳐 나가자."고 덧붙였다.

BTS는 이날 'SWIM'으로 '송 오브 더 서머(Song of the Summer)' 부문까지 수상하며 2관왕에 올랐다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지