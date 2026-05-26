방탄소년단, 5년만에 AMA 두번째 대상…"계속 헤엄쳐 나가겠다"

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그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 음악 시상식 중 하나인 아메리칸 뮤직 어워드(American Music Awards)에서 대상 격인 '올해의 아티스트(Artist of the Year)'를 수상하며 글로벌 존재감을 다시 한번 입증했다.BTS는 지난 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 '2026 아메리칸 뮤직 어워즈(AMA)'에서 '올해의 아티스트'를 수상했다. 이는 2021년 이후 5년 만의 수상이다.이날 BTS는 테일러 스위프트, 저스틴 비버, 브루노 마스, 켄드릭 라마, 레이디 가가 등 세계적인 아티스트들과 경쟁 끝에 트로피의 주인공으로 호명됐다.수상자 발표 전부터 공연장을 가득 메운 관객들은 "BTS"를 연호하며 뜨거운 반응을 보냈다. 멤버들은 무대에 올라 팬들을 향한 감사와 함께 지난 시간을 돌아보는 소감을 전했다.RM은 "다시 한번 이런 상을 받게 돼 영광이다. 모든 멤버가 군 복무를 마친 뒤 이런 특별한 보상을 받게 되어 더욱 의미가 크다."면서 "팬들이 직접 투표해 준 상이라 더 감사하다."고 말했다.이어 제이홉은 "전 세계 아미 여러분, 지난 13년 동안 정말 감사했다."고 인사했고, 지민은 한국어로 "응원해 주고 사랑해 주는 아미들 정말 고맙고 사랑한다."고 애정을 드러냈다.특히 BTS는 수상 소감에서 신곡 'SWIM'을 언급하며 진솔한 속내를 털어놨다. 멤버들은 "이 앨범을 만들 때 많은 부담감이 있었다. 지금의 우리다운 음악이 무엇인지 계속 고민했다."면서도 "우리가 끝까지 믿었던 건 계속 도전하고 앞으로 나아가야 한다는 것이었다."고 밝혔다. 이어 "어떤 상황에서도 계속 헤엄치듯 앞으로 나아가는 모든 분들께 사랑과 응원을 보낸다. 계속 헤엄쳐 나가자."고 덧붙였다.BTS는 이날 'SWIM'으로 '송 오브 더 서머(Song of the Summer)' 부문까지 수상하며 2관왕에 올랐다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)