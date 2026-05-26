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청와대 "정부, 서민 경제 부담 엄중 인식"…김용범 '3고 발언' 진화

강청완 기자
작성 2026.05.26 12:05 조회수
청와대 "정부, 서민 경제 부담 엄중 인식"…김용범 '3고 발언' 진화
▲ 브리핑하는 김용범 정책실장

청와대는 김용범 정책시장의 이른바 3고(高)는 경제 성공 비용이라는 언급과 관련, "정부는 현재 상황이 중소기업과 서민 경제에 상당한 부담으로 작용할 수 있음을 엄중히 인식하고 있다"고 밝혔습니다.

청와대 관계자는 "정부는 취약계층 금융지원 확대, 주요 품목 수급·물가에 대한 상시 점검 및 안정 조치, 부동산·외환시장의 안정적 관리 등을 차질 없이 추진하고 있다"고 거듭 강조하며 이같이 밝혔습니다.

이 관계자는 "하반기 경제 성장전략과 내년도 예산안에 국민 부담 완화 과제들을 적극 반영할 예정"이라며 "예상 리스크를 선제적으로 관리할 수 있는 대응 체계도 마련할 계획"이라고 전했습니다.

청와대의 이런 입장은 김 실장의 발언을 두고 야권의 공세가 거세지자 김 실장 발언의 진의를 왜곡해서는 안 된다며 진화하는 차원으로 풀이됩니다.

지나친 낙관론을 펴거나 일부러 긍정적인 해석만 부각한 것이 아닌, 엄중한 문제 인식 아래 상황을 바라보며 정교하게 대책을 살피고 있다는 게 청와대 측의 설명입니다.

앞서 김 정책실장은 SNS에 "고금리·고물가·고환율은 한국 경제가 새로운 차원으로 도약하는 과정에서 불가피하게 수반되는 성공의 비용"이라고 적었습니다.

(사진=연합뉴스)
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