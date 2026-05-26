뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

고개 숙인 정용진…신세계 "고의성 입증 못해"

이성훈 기자
작성 2026.05.26 12:09 조회수
PIP 닫기
<앵커>

스타벅스 논란이 불거진 지 8일 만에 정용진 신세계그룹 회장이 직접 대국민 사과를 했습니다. 정 회장은 5·18 민주화운동과 박종철 열사를 연상시키는 부적절한 마케팅 논란에 대해 자신의 잘못이라며 책임을 인정했습니다.

이성훈 기자입니다.

<기자>

정용진 신세계그룹 회장이 굳은 표정으로 단상에 오릅니다.

이른바 '탱크데이' 논란이 인지 8일 만입니다.

정 회장은 무겁고 죄송한 마음으로 이 자리에 섰다며, 5·18 유가족과 박종철 열사 유가족, 국민에게 사죄했습니다.

[정용진/신세계그룹 회장 : 신세계 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄 드리며 여러분의 용서를 구합니다.]

4초 가량 허리를 숙인 정 회장은 이번 일의 책임은 자신에게 있다고 했습니다.

[정용진/신세계그룹 회장 : 이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있습니다. 제 잘못입니다.]

논란의 시작은 지난 18일 진행한 '탱크데이' 이벤트였습니다.

5·18 민주화운동 기념일에 '탱크데이', '책상에 탁' 같은 문구를 사용해 계엄군 탱크 투입과 박종철 고문치사 사건을 연상시킨다는 비판이 쏟아졌습니다.

논란 직후 스타벅스 대표와 담당 임원이 해임됐고, 신세계그룹 차원의 사과문도 발표됐지만 비판이 가라앉지 않자 결국 정 회장이 직접 대국민 사과에 나선 겁니다.

신세계그룹은 자체 진상조사 결과 행사 기획부터 대표이사 승인까지 4단계 결재 절차가 있었지만, 그 누구도 문제를 제기하지 않았다고 설명했습니다.

[전상진/신세계그룹 경영총괄 : 실무자 과실 여부를 넘어서 스타벅스코리아 내부의 사회적·역사적 민감성 부재를 드러냈습니다.]

다만 일부 직원이 휴대전화 제출을 거부해 조사에 한계가 있었고, 해당 마케팅의 고의성을 입증할 명확한 근거는 찾지 못했다고 말했습니다.

신세계그룹은 관련 직원들을 모두 대기발령했다며 경찰 조사에서 5·18 폄훼 의도가 확인되면 징계는 물론 민형사상 책임도 묻겠다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 이상민)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이성훈 기자 사진
이성훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지