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[속보] BTS, '아메리칸 뮤직 어워즈'서 통산 두 번째 대상

유영규 기자
작성 2026.05.26 11:44 수정 2026.05.26 11:52 조회수
[속보] BTS, '아메리칸 뮤직 어워즈'서 통산 두 번째 대상
▲ 그룹 방탄소년단(BTS) 
 
그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 대중음악 시상식인 '아메리칸 뮤직 어워즈'(AMA)에서 통산 두 번째로 대상에 해당하는 '올해의 아티스트'(Artist Of The Year)를 수상했습니다.

방탄소년단은 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 이 시상식에서 배드 버니, 브루노 마스, 저스틴 비버, 레이디 가가, 테일러 스위프트 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 '올해의 아티스트' 트로피를 품에 안았습니다.

'아메리칸 뮤직 어워즈'는 '그래미 어워즈'·'빌보드 뮤직 어워즈'(BBMA)와 함께 미국의 3대 대중음악 시상식으로 꼽힙니다.

팬 투표를 통해 부문별 수상자를 가립니다.

방탄소년단은 지난 2021년 11월 히트곡 '버터'(Butter)로 아시아 가수 최초로 '올해의 아티스트'를 수상했습니다.

군 공백기 이후 지난 3월 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발매한 이들은 2개월 만에 미국 대형 음악 시상식에서 두 번째 대상의 영예를 안았습니다.
 
(사진=빅히트 뮤직 제공, 연합뉴스)
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