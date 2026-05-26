[속보] BTS, '아메리칸 뮤직 어워즈'서 통산 두 번째 대상

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 대중음악 시상식인 '아메리칸 뮤직 어워즈'(AMA)에서 통산 두 번째로 대상에 해당하는 '올해의 아티스트'(Artist Of The Year)를 수상했습니다.방탄소년단은 25일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 이 시상식에서 배드 버니, 브루노 마스, 저스틴 비버, 레이디 가가, 테일러 스위프트 등 쟁쟁한 후보들을 제치고 '올해의 아티스트' 트로피를 품에 안았습니다.'아메리칸 뮤직 어워즈'는 '그래미 어워즈'·'빌보드 뮤직 어워즈'(BBMA)와 함께 미국의 3대 대중음악 시상식으로 꼽힙니다.팬 투표를 통해 부문별 수상자를 가립니다.방탄소년단은 지난 2021년 11월 히트곡 '버터'(Butter)로 아시아 가수 최초로 '올해의 아티스트'를 수상했습니다.군 공백기 이후 지난 3월 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발매한 이들은 2개월 만에 미국 대형 음악 시상식에서 두 번째 대상의 영예를 안았습니다.(사진=빅히트 뮤직 제공, 연합뉴스)