프로축구연맹, 은퇴 선수 대상 어린이 축구교실 코치 추가 모집

▲ 프로축구연맹, 'K리그 퓨처스 어린이 축구교실' 코치 공개 모집

한국프로축구연맹이 K리그 은퇴 선수를 대상으로 K리그 퓨처스 어린이 축구교실 코치를 추가 모집한다고 오늘(26일) 밝혔습니다.문화체육관광부와 국민체육진흥공단(KSPO)이 후원하는 이 사업은 은퇴 선수가 초등학교를 직접 방문해 축구를 가르치는 프로그램입니다.어린이의 신체 활동 기회를 넓히고 은퇴 선수의 진로 설계를 돕기 위해 마련됐습니다.2024년 시작된 이 축구교실은 지난해까지 총 1천210회 운영돼 2만 2천800명의 어린이가 참여했습니다.올해도 현재까지 483회 수업(참가자 1만 224명)을 진행하는 등 수요가 지속됨에 따라 연맹은 코치진 추가 선발에 나섰습니다.K리그 출신 은퇴 선수라면 누구나 지원할 수 있습니다.아시아축구연맹(AFC)·대한축구협회(KFA) 지도자 자격증이나 2급 전문스포츠지도사 자격증 소지자를 우대합니다.단, 선수 시절 사회적 물의를 일으켰거나 성범죄, 아동학대 등 범죄 전력이 있는 자는 지원 대상에서 제외됩니다.선발된 코치는 연맹이 자체 개발한 '퓨처스 아카데미' 교본을 활용해 수업을 진행하게 됩니다.지원 희망자는 K리그 공식 홈페이지에서 이력서 양식을 내려받아 오는 6월 7일까지 이메일로 제출하면 됩니다.(사진=프로축구연맹 제공, 연합뉴스)