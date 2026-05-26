지소연 앞세운 여자 축구대표팀, 동아시안컵 예선 출격

▲ 2025 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵) 여자부 대한민국 대 대만 경기에서 2 대 0으로 승리하며 우승한 대한민국 대표팀

신상우 감독이 이끄는 한국 여자 축구대표팀이 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십(동아시안컵) 예선 참가를 위해 괌으로 향합니다.대한축구협회는 오는 6월 3일부터 9일까지 괌에서 열리는 EAFF E-1 챔피언십 예선 대회에 나설 20명의 국가대표 소집 명단을 오늘(26일) 발표했습니다.차기 E-1 챔피언십 본선은 중국에서 열리며, 개최국 중국과 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 상위 2개국인 일본(5위), 북한(11위)이 자동 출전합니다.디펜딩 챔피언인 한국(19위)은 랭킹에서 밀려 예선부터 치르게 됐습니다.이번 예선에는 한국, 괌, 마카오, 북마리아나제도, 대만 등 5개국이 참가합니다.5팀은 2개 조로 나뉘어 경쟁하며, A조에 묶인 한국은 3일 괌, 7일 마카오와 차례로 조별리그를 치릅니다.이후 각 조 1위가 9일 결승전에서 맞붙으며, 최종 우승팀만이 본선행 티켓 1장을 거머쥡니다.출전 규정에 따라 20명으로 꾸려진 이번 명단은 WK리그 소속 선수들이 주축을 이뤘습니다.지난 4월 소집되지 않았던 지소연, 김혜리(이상 수원FC 위민), 장슬기(경주 한수원), 고유진, 김민정(이상 인천 현대제철) 등 주축 베테랑들이 복귀했습니다.김지윤, 김지현(이상 세종 스포츠토토), 윤수정, 한다인(이상 수원FC 위민) 등 4명은 생애 처음으로 A대표팀에 발탁되는 기쁨을 누렸습니다.이 밖에도 아직 A매치 데뷔전을 치르지 못한 박예나(문경 상무)와 3년 만에 부름을 받은 장유빈(인천 현대제철), 20세 이하(U-20) 아시안컵에서 활약한 남승은(무소속)도 신상우 감독의 선택을 받았습니다.대표팀은 6월 1일 결전지인 괌으로 출국해 본격적인 대회 준비에 돌입합니다.◇ EAFF E-1 챔피언십 예선 여자 국가대표팀 소집 명단(20명) ▲ GK = 김경희(수원FC 위민), 김민정(인천 현대제철) ▲ DF = 고유진, 박혜정(이상 인천 현대제철), 김진희, 장슬기(이상 경주 한수원), 김혜리, 한다인(이상 수원FC 위민), 박예나(문경 상무), 이민화(화천 KSPO), 남승은(무소속) ▲ MF = 김민지(서울시청), 김지윤, 김지현(이상 세종 스포츠토토), 손화연(강진 스완스WFC), 윤수정, 지소연(이상 수원FC 위민), 정유진(경주 한수원) ▲ FW = 강지우, 장유빈(이상 인천 현대제철)(사진=연합뉴스)