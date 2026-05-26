장동혁 "국민의힘 한 표, 내 집· 내 가계· 내 월급 지키는 확실한 선택"

▲ 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 26일 서울 여의도 중앙당사에서 6·3지방선거 관련 기자회견을 하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 6· 3 지방선거와 국회의원 재보궐 선거를 8일 앞둔 오늘(26일), 기자회견을 열고 국민의힘 지지를 호소했습니다.장 대표는 오늘 오전 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 "정권의 오만과 폭주를 심판해야 한다는 국민의 분노가 전국 곳곳에서 타오르고 있다"고 주장했습니다.이어 "남은 8일, 이번이 마지막이란 각오로 모든 걸 바쳐 뛰겠다"며 "국민 여러분의 뜨거운 성원과 지지를 다시 한번 간곡히 부탁한다"고 호소했습니다.장 대표는 또 대한민국의 경제 위기를 언급하며 민주당 정권을 심판해야 하는 이유를 설명했습니다.장 대표는 "고물가, 고금리, 고환율의 3고 지옥이 일상이 됐다"며 "한쪽에서 성과급 6억 파티를 벌이고 있을 때 다른 쪽에선 6천 원짜리 구내식당 찾아다닌다"고 지적했습니다.그러면서 "정부가 코스피 7천을 자축하고 있을 때 7% 넘어선 주택담보대출 이자에 한숨 쉬는 국민들이 있다"고 덧붙였습니다.장 대표는 부동산 문제도 지적했습니다.장 대표는 "전세와 월세 가격은 상상을 초월하는 수준으로 치솟았고 물량을 찾는 것조차 하늘의 별따기"라고 주장했습니다.이어 "'삼전닉스' 말고는 집 살 사람이 없다는 자조가 떠돈다"고 덧붙였습니다.장 대표는 "이재명 정권의 오만과 무지를 바로잡고 경제 파탄과 민생 붕괴를 막을 마지막 기회가 이번 지선"이라며 "국민의힘에 보내주는 한 표 한 표가, 내 집을 지키고 내 가계 지키고 내 월급 봉투 지키는 가장 확실한 선택이 될 것"이라고 강조했습니다.그러면서 "좌파 독재는 필연적으로 경제파탄 민생붕괴로 이어진다"고 주장했습니다.장 대표는 기자회견 직후 질의응답 과정에서 최근 대여 공세 메시지 수위가 과도하게 높다는 지적이 나오자 "제 발언이 센지 이재명 대통령의 발언이 센지 국민들께서 비교해 보시면 알 거라고 생각한다"며 "제 발언이 세서 우려한다면 민주당 후보들은 이재명 대통령이 잠깐 달나라에 갔어야 된다고 할 것"이라고 답했습니다.(사진=연합뉴스)