"내가 죽으면 돌볼 사람 없어"…쌍둥이 형 살해·자해 50대 구속

▲ 경기 오산경찰서 전경

오랜 기간 간병해 온 쌍둥이 형을 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊으려 한 50대 남성이 경찰에 구속됐습니다.경기 오산경찰서는 50대 남성 A 씨를 살인 혐의로 구속해 조사하고 있다고 오늘(26일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 22일 오산시의 한 빌라에서 쌍둥이 형인 50대 B 씨에게 흉기를 여러 차례 휘둘러 살해한 혐의를 받습니다.A 씨는 범행 직후 스스로 목숨을 끊으려고 시도했다가 현장에 출동한 경찰에 의해 의식이 없는 상태로 발견된 뒤 병원에 이송됐습니다.경찰은 A 씨의 직장 동료로부터 "연락이 잘 닿지 않는다"는 신고를 받고 동선 추적에 나서 B 씨 거주지에 쓰러져 있는 형제를 발견했습니다.당초 경찰은 A 씨 형제가 각각 스스로 목숨을 끊으려 했을 가능성을 염두에 두고 수사했지만, 치료 중 깨어난 A 씨로부터 B 씨를 살해했다는 진술을 확보하고 살인 혐의로 구속영장을 신청해 지난 24일 법원으로부터 발부받았습니다.A 씨는 뇌전증 등을 앓는 B 씨에게 집을 얻어주고 오랜 기간 경제적 지원을 하며 간호해왔던 것으로 파악됐습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "수년 전부터 우울증을 앓아 목숨을 끊으려고 마음먹은 상태에서 '내가 죽으면 형을 돌봐줄 사람이 없다'는 생각이 들어 범행했다"는 취지로 진술했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.