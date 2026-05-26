'동상이몽2' 박군♥한영, 별거·이혼설에 직접 입 열었다…"전국에서 연락 쏟아져"

가수 박군과 한영 부부가 별거 및 이혼 루머에 대해 방송을 통해 직접 심경을 밝힌다.



26일 화요일 밤 10시 40분에 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 결혼 5년 차를 맞이한 박군, 한영 부부의 근황이 전격 공개된다.



최근 진행된 스튜디오 녹화에는 가수 박군이 3년 만에 출연해 MC들의 반가움을 샀다. 그러나 반가움도 잠시, 출연진들은 "요즘 안 좋은 소문이 들리더라", "두 사람 너무 걱정됐다"며 우려의 목소리를 냈다. 그동안 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 두 사람을 둘러싼 근거 없는 별거설과 이혼설이 지속적으로 확산되었기 때문.



이에 박군은 "전국에서 '이혼했냐'면서 연락이 왔다"며 일파만파 퍼진 악성 루머로 인해 겪었던 솔직한 심경을 털어놓았다. 이어 박군과 한영 부부는 세간의 소문에 종지부를 찍기 위해 그동안 어디서도 밝힌 적 없는 부부의 진짜 근황을 최초로 공개, 스튜디오를 충격에 빠뜨렸다는 후문이다.



한편, 이날 방송에는 '25호 개그맨 부부'로 달달한 신혼을 즐기고 있는 김준호가 스페셜 MC로 지원 사격에 나선다.



평소 아내 김지민을 향한 남다른 사랑꾼 면모를 보여온 김준호는 "결혼 1주년을 기념해 무려 '1억 원'짜리 이벤트를 준비하고 있다"고 고백해 출연진들을 깜짝 놀라게 만들었다. 센스 넘치는 선물로 늘 화제를 모았던 김준호가 준비한 거대 프로젝트의 정체가 무엇일지 본 방송에 대한 기대감을 높이고 있다.



일파만파 퍼진 이혼설에 대한 박군♥한영 부부의 솔직한 해명과 김준호의 초특급 이벤트 전말은 26일 화요일 밤 10시 40분 방송될 '동상이몽2'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)