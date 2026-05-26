이 대통령 "핵잠 도입 속도내야…전작권 환수도 신속하게"

▲ 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 핵 추진 잠수함 도입에 속도를 내고 전시작전권 환수를 신속하게 진행해 달라고 주문했습니다.이 대통령은 오늘(26일), 제23회 국무회의 겸 제 10차 비상경제점검회의에서 "튼튼한 안보는 글로벌 초격차 경제 강국으로 도약하기 위한 핵심적 토대"라고 말했습니다.그러면서, "우리 국방력은 세계 5위 수준이고, 한 해 지출되는 국방비는 북한의 연간 GDP를 크게 앞선다"며, "스스로를 지킬 역량이 이미 충분하지만, 각자도생과 약육강식의 냉엄한 국제 현실에 맞서서 국방력을 한층 강화해야 되겠다"고 강조했습니다.이 대통령은 이어 3가지 방향을 제시했습니다.이 대통령은 먼저 "미래형 첨단 강군으로 전환을 서둘러야 한다"며, "인공지능과 드론 기술을 도입을 가속화하고, 미래 국방력의 핵심 전략 자산인 핵추진 잠수함 도입에 속도를 내야 되겠다"고 밝혔습니다.두 번째로 이 대통령은 "연구개발 예산의 지속적인 확대, 핵심 부품 국산화, 민관 협력 체계 강화 등을 통해서 첨단 국방의 근간인 K-방산 육성에 국가 역량을 모아야 한다"며, "로봇과 드론, 우주 등의 분야에서 세계 시장을 선도할 미래 신안보 혁신 기업 육성에도 박차를 가해야 된다"고 말했습니다.이 대통령은 또, "군사력에 더해서 국익 중심의 실용 외교로 긴밀한 다자 안보 네트워크를 견고하게 구축해야 한다"고 말했습니다.이어 "전쟁에 이기는 것도 중요하지만,. 전쟁이 나지 않도록 평화를 구축하는 노력도 매우 중요하다"고 덧붙였습니다.이 대통령은 "특히 무엇보다 중요한 것은 우리 안보는 우리 스스로 책임지고 지키겠다는 견고한 자세"라면서, "자주적 국방 의지가 있어야 친구도 우리를 존중하고, 동맹도 더욱 굳건하게 유지될 수 있다"고 설명했습니다.그러면서, "한미 동맹의 건강한 발전을 견인할 전시 작전권 환수를 차질 없이 신속하게 진행해 주기 바란다"고 주문했습니다.이 대통령은 "싸워서 이기는 것을 넘어 싸울 필요 없는 평화를 만드는 것이 진짜 강하고 유능한 안보"라며, "한반도 평화와 대한민국의 도약을 뒷받침할 국방력 강화에 총력을 다하겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)