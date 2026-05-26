단상 올라 사과한 정용진…"모든 책임은 저에게"

<앵커>



스타벅스 '탱크데이' 논란이 불거진 지 8일 만에 정용진 신세계그룹회장이 직접 국민 앞에 나와 사과했습니다. 정 회장은 5·18 민주화운동과 박종철 열사를 연상시키는 부적절한 마케팅 논란에 대해 자신의 잘못이라며 책임을 인정했습니다.



이성훈 기자입니다.



<기자>



정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스 논란에 대해 직접 사과하기 위해 단상에 오릅니다.



이른바 '탱크데이' 논란이 인지 8일 만입니다.



정 회장은 무겁고 죄송한 마음으로 자리에 섰다며, 이번 일로 상처와 실망을 느낀 5·18 유가족과 박종철 열사 유가족, 국민에게 사죄의 뜻을 밝혔습니다.



[정용진/신세계그룹 회장 : 신세계 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄드리며 여러분의 용서를 구합니다.]



4초가량 허리를 숙인 정 회장은 이번 일에 대한 책임은 자신에게 있다며 어떠한 변명도 하지 않겠다고 했습니다.



[정용진/신세계그룹 회장 : 이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있습니다. 제 잘못입니다.]



논란의 시작은 지난 18일 진행한 '탱크데이' 이벤트였습니다.



5·18 민주화운동 기념일에 '탱크데이', '책상에 탁' 같은 문구를 사용해 계엄군 탱크 투입과 박종철 고문치사 사건을 연상시킨다는 비판이 쏟아졌습니다.



논란 직후 스타벅스 대표와 담당 임원이 해임됐고, 신세계그룹 차원의 사과문도 발표됐지만 비판이 가라앉지 않자 결국 정 회장이 직접 대국민 사과에 나선 겁니다.



다만, 신세계그룹은 논란의 표현들이 사전 검수 단계에서 걸러지지 못한 건 인정하면서도 진상조사 결과 해당 마케팅의 고의성을 입증할 근거는 찾지 못했다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 이상민)