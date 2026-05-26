'군체', 개봉 5일 만에 200만 돌파…'왕사남' 보다 빠르다

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연상호 감독의 신작 '군체'가 개봉 5일 만에 전국 200만 관객을 돌파했다.26일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '군체'는 첫 주말인 지난 22일부터 24일까지 전국 128만 3,343명을 동원해 박스오피스 1위에 올랐다. 이어 석가탄신일 대체 휴무였던 25일에는 51만 7,011명을 더해 개봉 5일 차에 200만 고지에 올랐다. 투자배급사 쇼박스가 발표한 누적 관객 수는 200만 5명이다.이는 '왕과 사는 남자', '살목지', '프로젝트 헤일메리' 등 2026년 개봉한 흥행작보다 빠른 200만 돌파 속도다. '군체'는 2026년 최고 오프닝 스코어를 시작으로 개봉 첫 주말 박스오피스 최고 스코어, 최단기간 100만 관객 돌파에 이어 200만 관객 돌파까지 올해 극장가의 흥행 기록을 연이어 경신했다.개봉 첫 주부터 연휴를 맞이한 '군체'는 정부가 배포한 국민 영화관람 6000원 할인권의 수혜까지 받아 올해 개봉 영화 중 가장 빠른 속도로 200만 관객을 돌파하게 됐다.제작비 170억 원을 투입한 '군체'의 손익분기점은 약 300만 명이다. 개봉 첫 주에만 200만 명이 넘는 관객을 모으는데 성공한 만큼 빠르면 이번 주말께 손익분기점 돌파가 예상된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)