SK하이닉스 사상 첫 '200만 닉스'…삼성전자도 1.9%↑

▲ SK하이닉스

SK하이닉스가 오늘(26일) 장 초반 3% 넘게 급등하면서 사상 처음으로 '200만 닉스' 고지에 올랐습니다.오늘 유가증권시장에서 SK하이닉스는 오전 9시 11분 현재 전장보다 3.55% 오른 201만 원에 거래되고 있습니다.3.45% 오른 200만 8천 원으로 출발한 SK하이닉스는 한때 204만 원까지 치솟으며 장중 사상 최고가(199만 5천 원·5월 15일) 기록을 경신했습니다.같은 시각 삼성전자는 1.88% 오른 29만8천 원에 매매 중입니다.장중 30만 원을 웃돌기도 했습니다.이란 전쟁 종전 기대감 속에 성장주에 대한 투자심리가 자극받는 상황이 주가 강세의 배경이 된 것으로 보입니다.미국과 이란은 휴전 기간을 60일 연장하고 이 기간에 최종 합의를 도출하기 위한 양해각서(MOU) 체결에 근접한 것으로 알려졌으며, 이에 간밤 뉴욕상업거래소에서 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물이 6.51% 내리는 등 국제유가가 급락하는 등 양상이 나타났습니다.삼성전자·SK하이닉스 단일 종목 레버리지 상장이 하루 앞으로 다가오면서 유동성이 추가로 유입될 수 있다는 기대도 제기됩니다.한편 오늘 유가증권시장에선 외국인과 기관이 1천136억 원과 1천68억 원을 순매도 중인 가운데 개인이 홀로 2천621억 원을 순매수하고 있습니다.삼성전자와 SK하이닉스가 속한 코스피 전기전자 업종에서도 외국인과 기관은 563억 원과 1천83억 원 매도 우위를 기록 중이며, 개인은 1천759억 원 매수 우위입니다.(사진=연합뉴스)