[정치쇼] 유의동 "고금리가 망국의 징조라고 하지 않았나? 망국을 계획하는 자가 김용남"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

전문 게재나 인터뷰 인용 보도 시,

아래와 같이 채널명과 정확한 프로그램명을 밝혀주시기 바랍니다.

이미지 확대하기

■ 방송 : SBS 김태현의 정치쇼 (FM 103.5 MHz 7:00 ~ 9:00)■ 일자 : 2026년 5월 26일 (화)■ 진행 : 김태현 변호사■ 출연 : 유의동 국민의힘 평택을 후보▷김태현 : 경기 평택을로 한번 가보겠습니다. 민주당 김용남 후보의 차명 대부업 의혹이 거센데요. 동시에 후보들 사이에 단일화 여부도 관심을 받고 있습니다. 국민의힘 유의동 평택을 후보와 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 후보님, 안녕하세요.▶유의동 : 안녕하세요. 반갑습니다.▷김태현 : 후보님, 잘되고 계세요?▶유의동 : 잘되고 있습니다.▷김태현 : 어제 기자회견 하셨더라고요. 김용남 후보의 이른바 차명 대부업체 운영 의혹과 관련해서 즉각 사퇴하라 이렇게 촉구하셨던데요. 후보님 보시기에 뭐가 가장 문제라고 보시는 거예요?▶유의동 : 지금 사회자께서 말씀하신 대로 대부업체를 차명으로 소유한 것 이게 가장 큰 문제이지요. 그러니까 우리가 대부업법 위반혐의가 있다고 표현을 하지만 사실 대부업법이라는 것이 원 법제명을 보면 대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률입니다.▷김태현 : 맞아요.▶유의동 : 그러니까 법제명을 보시면 금융 이용자 보호보다 등록이 앞에 있어요. 그러니까 이 법의 취지가 등록이 보호의 시작이다라고 이렇게 보는 거지요.▷김태현 : 그러니까 차명 소유는 안 된다.▶유의동 : 네. 그러니까 이걸 사실 만들 때 과거의 고리사채로 인해서 서민들 피해가 너무 컸고, 이게 극단적인 선택을 하시는 분들도 있고 이랬기 때문에 이거를 막기 위해서 만든 법인데요. 이 법의 기본적인 정신을 어긴 거예요. 그러니까 이것을 차명으로 소유하게 되면 이게 양성화가 안 되고, 이게 음지에서 이런 것들을 이용할 수 있으니까 이 등록 절차에서 굉장히 엄격하게 다루는 건데요. 이거를 어긴 거거든요.▷김태현 : 네.▶유의동 : 그러니까 이건 굉장히 심각한 거지요. 이게 대부업법 위반이라는 게 우리나라 법에서 정하고 있는 죄 중에서는 아마 제가 알고 있기로는 가장 대표적인 서민생활 침해범죄인데요. 국회의원 후보로서의 자격이 기본적으로 없는 거 아니냐, 이게. 그러니까 특히 이재명 대통령이 말씀을 하셨지만, 고금리는 망국의 징조라고 하셨잖아요.▷김태현 : 최근에 그런 얘기를 했지요.▶유의동 : 그러니까 결국 망국을 꿈꾸고 계획하는 자가 김용남 후보 아니냐. 그러니까 이게 뉴이재명이냐 이런 거를 되묻지 않을 수가 없는 거지요.▷김태현 : 그런데 김용남 후보 측의 해명을 보면요. “동생의 경영위기를 돕기 위해서 정상적으로 지분을 실명 인수했다. 적법하게 폐업절차를 밟았다. 그리고 배당과 수익은 없었다.” 뭐 이렇게 해명을 했어요.▶유의동 : 네.▷김태현 : 그런데 어제 TV조선 단독보도를 보면 그 해명에 반하는 녹취가 공개되기는 했던데요. 김용남 후보 측의 더 구체적인 해명이 필요하다고 보세요?▶유의동 : 저는 이게 해명으로 해결이 될 문제는 아닌 것 같고요.▷김태현 : 그럼요?▶유의동 : 즉각적인 수사를 통해서 이거는 수사로 금방 나올 문제잖아요. 자금이 흐르는 것만 보면 뭐 이건 알 수 있는 거니까요.▷김태현 : 네.▶유의동 : 그리고 김용남 후보 측에서 해명을 하면 그거에 대한 반박보도가 나오고, 또 해명을 하면 반박보도가 나오고 이런 행태가 지금 계속되고 있거든요.▷김태현 : 네.▶유의동 : 제가 보기에는 이 문제는 이 논란으로 너무 이렇게 시끄럽게 가지고 가는 것보다 김용남 후보는 후보직에서 즉각 사퇴를 하시고, 그리고 이건 수사로 빨리 갈음을 하는 게 맞을 것 같다라는 생각이 들고요.▷김태현 : 네.▶유의동 : 특히 이번 선거 같은 경우에는 민주당의 귀책사유로 치러지는 선거잖아요.▷김태현 : 그렇지요.▶유의동 : 다시 말해서 전임 이병진 전 의원이 자신의 재산문제로 이게 의원직을 상실한 거거든요. 일반적으로 이런 경우에는 자당의 후보를 내지를 않는데, 무리해서 이번에 또 냈잖아요.▷김태현 : 네.▶유의동 : 그런데 지금 무리해서 낸 후보가 또다시 재산문제가 완전히 불거진 거니까요. 저는 이거는 민주당도 빨리 후보자 개인이 결심을 늦춘다면 당에서 빨리 결정을 해서 이것을 정리를 해야지, 이 문제를 가지고 국민들이 이렇게 힘들어하실 이유가 있겠나 저는 이렇게 생각을 해요.▷김태현 : 그러면 조국혁신당에서는 지금 김용남 후보에 대해서 윤리감찰해라 여기까지 얘기하는데요. 유의동 후보는 윤리감찰에서 더 나아가서 후보를 아예 그냥 사퇴시켜라, 후보를 빼라 뭐 이런 말씀이신 거잖아요.▶유의동 : 저는 제일 먼저 해야 되는 게 수사를 먼저 해야 된다고 생각을 하고요.▷김태현 : 수사. 그러면 지금 고발하신다는 거지요?▶유의동 : 이건 법 위반이 분명하니까요. 지금 뭐 구체적인 내용은 당에서 최종 검토를 해서 고발을 할 건데, 고발을 하기로는 결정을 했고요.▷김태현 : 고발 자체는 한다?▶유의동 : 네. 고발 내용을 어떤 내용으로 할지 뭐 이런 것들은 당에서 추후 결정해서 할 문제인데요. 제가 보기에는 어제 방송된 내용을 보면 자신의 육성으로 아버님께 월급도 드렸다고 하고, 취업도 많이 시켰다고 하고 뭐 이런 표현들을 당신의 육성으로 했잖아요. 그러니까 이게 내 육성이 아니다, 이건 내가 아니다라고 말씀을 하시든지, 아니면 그거는 사실은 이 대부업체와 관련된 그런 내용이 아니다라고 말씀을 하시든지 분명하게 말씀을 하셔야 되는데요. 자꾸 이상한 해명을 하심으로써 또 다른 반박이 들어가게 되고 이러니까요. 이거를 그냥 뭐 언론사와 개인 후보 간의 공방으로 남겨둘 것이 아니라 사법기관에서 법 위반 정황이 분명하니까 정리를 하자. 그래서 저희가 고발을 하려고 하는 겁니다.▷김태현 : 혹시 만약에 김용남 후보가 당선된다 하더라도 나중에 또 여기 재선거 치러야 된다 이런 생각을 가지고 계시는 거군요?▶유의동 : 그렇지요. 이게 기본적으로 운영이 대부업법에서 엄격하게 금지되어 있고 만약에 이런 경우에는 5년 이하의 징역 또는 2억 원 이하의 벌금이니까요. 이건 굉장히 큰 형이잖아요. 그러니까 저는 민주당 전 의원의 재산문제 때문에 재선거를 치렀는데, 평택이 또 재선거를 치러야 된다면 이거는 뭐 굉장히 큰 불행이지요.▷김태현 : 그런데 더불어민주당에서 지금까지 나오는 얘기를 보면 아직 불법성이 구체적으로 확인된 것은 없다 그러면서 중도 사퇴 가능성을 일축했거든요. 그러면 쭉 이대로 가야 되는 건데요.▶유의동 : 민주당에서 이야기하는 구체적인 게 자신의 육성보다 더 구체적인 걸 뭘 원하는 건가요? 민주당에서 원하는 구체적인 증거라는 게 뭘 원하는 건지 저는 잘 모르겠습니다마는 제 기억으로는 방송 중에 세 번의 방송에 전부 다 본인, 또 가족 목소리들이 다 들어갔는데 그게 본인과 본인의 가족이 아니라면 아니라고 이야기를 하시면 되지요.▷김태현 : 지금 여론조사 추세를 보면 김용남 후보, 유의동 후보, 그다음에 조국 후보가 지금 뭐 치열하게 각축을 벌이고 있는데요. 이 이슈가 터진 이후로 바닥민심이 지금 바뀌고 있다 이런 걸 혹시 몸으로 좀 느끼세요?▶유의동 : 저는 지역주민들이 저한테 그런 이야기들을 많이 하시니까요.▷김태현 : 그래요?▶유의동 : 네. 그리고 보통 이런 중앙정치에서 큰 현안이 터지면 지역에서 지역주민들이 저한테 그 반응을 보이고, 그거를 이야기하시는 데까지는 기본적으로 좀 시간이 걸리거든요. 정체현상들이 좀 있어서요. 그런데 이번에는 선거기간이어서 그런지는 몰라도 이것에 대한 이야기를 하시는 분들이 굉장히 많으세요.▷김태현 : 그래요?▶유의동 : 네. 그래서 이런 분이 계속 출마자 자격을 유지하는 것에 대한 분노 뭐 이런 것들을 저한테 이야기하시고, 오히려 국민의힘 너희가 잘 못하니까 이런 사람들이 여기까지 온 거 아니냐라는 뭐 타박도 많이 받고 그러고 있습니다.▷김태현 : 후보님, 그런데 선거 많이 치러보셨으니까요. 이게 선거가 구도가 중요하잖아요.▶유의동 : 네.▷김태현 : 민주당 김용남 후보하고 국민의힘 유의동 후보 두 사람만 있으면 김용남 후보가 이슈가 크게 뭐 이런 문제가 생기든지, 사퇴하든지 그러면 그냥 효과를 다 유의동 후보가 가져가실 건데요. 지금은 딱 조국혁신당의 조국 후보가 있어서요. 이게 김용남 후보의 안 좋은 이슈들이 유의동 후보보다는 오히려 조국 후보한테 가는 거 아니냐 뭐 이런 관측도 있거든요. 그거 어떻게 보세요?▶유의동 : 글쎄요. 지금 중앙언론에서의 환경도 그렇고, 보도도 그렇고요. 또 이 지역에서의 지지자들의 반응을 봐도 그렇고요. 조국 후보와 김용남 후보가 만약에 단일화를 하더라도 산술적으로 1+1이 2가 되는 상황이 될까. 저는 그렇게 안 보거든요. 굉장히 지지자들 사이에 감정의 골도 깊고, 얼마 전에 뭐 이렇게 조국 후보 운동원 하고 어느 유튜버하고 뭐 이렇게 실랑이가 있었던 모양이던데, 물리적인 접촉이요.▷김태현 : 그래요?▶유의동 : 그런데 그 과정에 대해서 조국 후보 쪽도 뭐라고 이야기를 하고, 김용남 후보 쪽도 얘기를 하는 걸 봐서는 아마 김용남 후보 쪽에 가까운 분이 그 유튜버였던 것 같고, 조국 후보 쪽의 운동원하고 이렇게 물리적인 접촉이 좀 있었던 것 같더라고요. 현장에서 그런 일들이 다반사로 일어나고 있습니다. 그러니까 제가 보기에는 구도의 문제를 걱정할 건 아니고요. 저는 사실은 구도보다는 저희 보수의 목소리가 얼마나 빠르게 강하게 결집할 것이냐. 그렇게 된다면 제가 보기에는 구도는 상관없이 선거승리는 저희 쪽으로 올 거라고 생각을 하고 있는 사람이기 때문에요. 그 두 분 간에 이렇게 이해관계라든지 이런 건 저는 전혀 관심이 없습니다.▷김태현 : 그러면 김용남 후보에 논란이 생기니까 조국 후보하고 단일화도 잘 안 될 것이고, 김용남 후보의 논란으로 생긴 그 과실이 조국 후보로 가지는 않을 것이다? 오히려 보수가 결집할 것이다 뭐 이런 말씀이신 거예요?▶유의동 : 그렇지요.▷김태현 : 그래요? 알겠습니다. 일단 지금 김용남 후보하고 조국 후보의 단일화는 안 된다고 보시는 거고요.▶유의동 : 저기는 일단 뭐 명분도 실리도 모두 잃었다고 생각을 하거든요. 그러니까 이미 최근 토론회나 뭐 이런 걸 보면 조국 후보는 단일화를 굉장히 하고 싶어하는 것 같아요. 그런데 김용남 후보는 전혀 조국 후보를, 그리고 이 문제가 지금 불거지는 것도 사실은 이렇게 어떤 음모론적인 시각에서 누군가 이 배후가 있는 거 아니냐 뭐 이런 생각을 갖고 있는 것 아니냐라는 느낌도 많이 받고 있습니다.▷김태현 : 이 문제가 불거지는 데 배후가 있다고 김용남 후보가 의심하고 있는 것 같다?▶유의동 : 김용남 후보가 의심한다기보다는 김용남 후보 지지자들 사이에서요.▷김태현 : 그래요? 알겠습니다. 후보님, 조국 후보하고 김용남 후보는 그렇다 치고요. 우리 유의동 후보님하고 황교안 후보와의 단일화 문제는 어떻게 되는 겁니까? 가능성 있습니까, 아니면 전혀 없습니까?▶유의동 : 저는 뭐 가능성은 열려 있다고 생각을 하고요. 제가 생각했을 때는 김용남 후보나 조국 후보, 김재연 후보 이 세 분들 간의 정치적 견해, 지향의 차이보다 저나 황교안 후보가 갖고 있는 정치적인 차이가 훨씬 작다고 생각하거든요.▷김태현 : 그래요?▶유의동 : 네. 그러니까 우리가 극복할 수 있는 문제가 굉장히 많고, 그리고 우리 앞에 놓여 있는 대의를 봤을 때 민주당의 독주, 또 보수세력의 재건 이런 것들을 고민한다면 저는 그 차이들은 충분히 극복할 수 있지 않을까 이런 생각을 갖고 있습니다. 그리고 또 이 지역에서 보수유권자분들께서 굉장히 승리에 목말라 계시고, 이게 시간이 지나면 지날수록 훨씬 더 목소리가 강해지시거든요. 그러니까 단일화를 해라, 어떤 형태로든지 단일화를 하라는 명령을 주고 계셔서요. 제가 뭐 그거를 모르는 체할 수 있는 상황은 아니고요. 그거를 충분히 충실히 따르려고 노력하고는 있는데요. 뭐 상황이 상황인지라 지금 한 열흘도 안 남은 이 상황에서 하여튼간 그런 것들이 지혜롭게 잘 정리가 되었으면 하는 바람이 있습니다.▷김태현 : 후보님, 솔직히 황교안 후보 측하고 이야기는 좀 하고 계세요? 물밑으로요.▶유의동 : 직접적으로 한 거는 없습니다.▷김태현 : 전혀 그러면 지금 소통창구가 없는 건가요? 하나도 얘기가 안 되고 있는 거예요?▶유의동 : 지역에 계시는 분들께서 뭐 저한테도 오셔서 내가 저 설득할 테니까 당신도 참여해라, 그러고 또 저쪽에 가셔서도 그런 이야기들을 하시는 정도로 이해를 하시면 좋을 것 같습니다.▷김태현 : 후보님, 그런데 조국, 김용남, 김재연 이 세 사람의 차이보다 유의동, 황교안의 차이가 적다는 말씀을 주셨는데요. 가장 큰 난관이 하나 있잖아요. 황교안 후보의 트레이드마크인 부정선거론이요. 그 문제는 어떻게 극복하실 거예요? 만약에 단일화한다고 하시면요.▶유의동 : 글쎄요. 부정선거론에 대한 논의가 지금 이 단일화 논의의 전제가 된 적은 없어서요. 저는 그 부분에 대해서는 그렇게 크게 고민하지는 않고 있습니다.▷김태현 : 황교안 후보가 부정선거론을 계속 가지고 나와도 단일화에도 효과가 반감되지는 않을 것이다 이런 말씀이신 거지요?▶유의동 : 현재로서는 그렇습니다. 제가 단일화를 조건으로 부정선거론에 대한 입장을 동의하는 쪽으로 밝혀라라고 하면 얘기는 좀 달라지겠지만, 그게 대전제가 되지 않는다면 보수의 목소리를 하나로 합쳐서 민주당 독주를 견제하겠다, 그래서 보수 의석을 찾아오겠다라는 대전제라면 뭐 그렇게 큰 무리는 없지 않을까 싶습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그리고 지난번 TV 토론 때 OX 팻말 드는 거에서 조국 후보가 X를 들었잖아요, 매일 평택에서 출퇴근하는 거에 관해서요. 그런데 신장식 선대위원장 얘기는 매일 현실적으로 어떻게 하냐. 필리버스터하고 예결위 열리면 집에 못 올 때도 있는데. 그래서 조국 후보가 현실적으로 X 든 거다 이렇게 얘기하더라고요.▶유의동 : 저는 정말 뚱딴지같은 소리라고 생각하거든요.▷김태현 : 그래요?▶유의동 : 저 같은 경우에는 지난 10년을 평택에서 출퇴근을 했어요. 서울에 집을 두지, 제가 평택 이외에는 주거지가 없거든요. 그런데 국회의원 임기 전에 저는 보좌관 생활을 했으니까 보좌관 생활을 할 때도 평택에서 출퇴근을 했거든요. 그러니까 9시까지 출근하는 데는 전혀 문제가 없어요. 평택역에서 무궁화호를 타면 한 45~50분이면 영등포역에 도착하거든요.▷김태현 : 그래요?▶유의동 : 네. 지금 평택에서 수많은 분들이 서울로 출퇴근을 하세요. 그러니까 이곳을 비현실적이라고 표현하시는 것에 대해서 저는 이해하기가 좀 어렵고요. 그러니까 오히려 되묻고 싶어요, 그러면 이 평택에 왜 내려오셨는지. 평택에서 출퇴근하는 삶이 그렇게 비현실적으로 보이신다면 도대체 평택에는 왜 오셨고, 평택에서 비현실적으로 출퇴근하는 그분들의 목소리를 대변해서 정치를 하시겠다는 취지는 뭔지는 한번 되묻고 싶어요. 조국 후보가 2개월 월세계약 논란도 있었잖아요. 아마 제가 보기에는 이런 논란의 연장선상에서 이해를 해 보면 평택에 뿌리내릴 생각이 별로 없으신 것 같아요. 그러니까 평택을 그냥 뭐라 그럴까요, 잠깐 머무는 선거용 전입 주소지 정도로 이렇게 생각하는 거 아닌가 싶은 생각이 있고요. 평택시민들을 대변하시겠다는 분이, 대표하시겠다는 분이 평택시민들의 출퇴근을 함부로 말할 것은 아니라고 생각합니다.▷김태현 : 네.▶유의동 : 그리고 제가 지난 10년간 하면서 수많은 국회 안에서의 상황들이 있었지만 경우에 따라서 눈이 너무 많이 와서 뭐 한 새벽에 3, 4시간 제 방에서 이렇게 소파에서 쭈그리고 자다가 아침에 내려온 적은 있어도, 뭐 2, 3일씩 평택에서 출퇴근을 못 할 정도는 아니었지요.▷김태현 : 후보님, 알겠습니다. 오늘 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 지금까지 국민의힘 평택을 후보인 유의동 후보였습니다. 감사합니다.▶유의동 : 감사합니다.[SBS 김태현의 정치쇼]