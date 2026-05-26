스페인, 야말 등 월드컵 나설 26명 확정…R.마드리드 선수는 0명

▲ 라민 야말

스페인 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵에 나설 26명의 최종 명단을 발표했습니다.부상 중인 '신성' 라민 야말(바르셀로나)이 승선한 반면, 스페인 대표팀 역사상 처음으로 레알 마드리드 소속 선수는 단 한 명도 발탁되지 않았습니다.올 시즌 무관에 그친 레알 마드리드는 라이벌이자 리그 우승팀인 바르셀로나에 승점 8이 뒤진 채 씁쓸하게 시즌을 마감했습니다.딘 하위선과 다니 카르바할 등 주요 수비수들마저 대표팀의 부름을 받지 못했습니다.반면, 지난 4월 22일 소속팀 경기 중 왼쪽 햄스트링(허벅지 뒤 근육)을 다쳐 시즌 막판 결장했던 18세 공격수 야말은 월드컵 무대를 밟게 됐습니다.햄스트링 문제로 고전해 온 니코 윌리엄스(아틀레틱 빌바오)와 발 피로골절로 4개월간 결장하다 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최종전에 복귀한 미켈 메리노(아스날)도 합류했습니다.대표팀을 이끄는 루이스 데라푸엔테 감독은 부상 여파가 있는 선수들에 대해 "변수만 없다면 첫 경기부터 모든 선수가 출전할 수 있을 것"이라고 자신감을 드러냈습니다.이어 "대표팀 최종 명단을 구상할 때 특정 구단을 편애하거나 팬들이 가질 법한 지역적 편견을 두지 않았다"며 "오직 선수들이 국가대표라는 자부심을 갖는 것이 중요하다"고 덧붙였습니다.이번 스페인 대표팀 명단에서 잉글랜드 무대에서 뛰는 선수는 총 7명입니다.메리노를 비롯해 다비드 라야, 마르틴 수비멘디(이상 아스널), 페드로 포로(토트넘), 마르크 쿠쿠레야(첼시), 로드리(맨체스터 시티), 예레미 피노(크리스털 팰리스)가 발탁됐습니다.소속팀에서 좋은 활약을 펼친 수비수 에릭 가르시아(바르셀로나)와 마르크 푸빌(아틀레티코 마드리드)은 A매치 출전 경험이 없음에도 깜짝 승선했습니다.반면 바르셀로나 미드필더 페르민 로페스는 최근 발 골절상을 입어 낙마했습니다.6월 11일 개막하는 북중미 월드컵에서 조별리그 H조에 속한 스페인은 이번 대회에서 처음 본선에 진출한 카보베르데와 1차전을 치르며, 사우디아라비아, 우루과이와 차례로 격돌합니다.◇ 스페인 대표팀 2026 북중미 월드컵 최종명단(26명) ▲ GK = 우나이 시몬(아틀레틱 빌바오), 다비드 라야(아스널), 조안 가르시아(바르셀로나) ▲ DF = 마르코스 요렌테, 마르크 푸빌(이상 아틀레티코 마드리드), 페드로 포로(토트넘), 에므리크 라포르트(아틀레틱 빌바오), 에릭 가르시아, 파우 쿠바르시(이상 바르셀로나), 마르크 쿠쿠레야(첼시), 알레한드로 그리말도(바이어 레버쿠젠) ▲ MF = 로드리(맨체스터 시티), 마르틴 수비멘디, 미켈 메리노(이상 아스널), 페드리, 가비(이상 바르셀로나), 파비안 루이스(파리 생제르맹), 알렉스 바에나(아틀레티코 마드리드) ▲ FW = 예레미 피노(크리스탈 팰리스), 빅토르 무뇨스(오사수나), 미켈 오야르사발(레알 소시에다드), 페란 토레스, 라민 야말, 다니 올모(이상 바르셀로나), 니코 윌리엄스(아틀레틱 빌바오), 보르하 이글레시아스(셀타 비고)(사진=옵타 SNS 캡처, 연합뉴스)