뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"동생 회사 책임 떠안아"…"배당 수익 어디로?"

김관진 기자
작성 2026.05.26 07:32 조회수
PIP 닫기
<앵커>
 
경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 민주당 김용남 후보가 차명으로 대부업체를 운영했다는 의혹에 대해 동생 회사가 어려워서 지분을 인수해 준 거라고 해명했습니다. 민주당은 완주할 거라는 입장이지만 경쟁 후보들은 이 의혹을 계속 파고들고 있습니다.

김관진 기자입니다.

<기자>

민주당 김용남 경기 평택을 국회의원 후보 측이 어제(25일), '차명 대부업체 운영' 의혹에 대해 입장문을 내놨습니다.

의혹이 제기된 대부업체는 김 후보 동생이 운영하던 회사의 자회사로, 동생 회사가 경영 위기에 처하자 지난 2020년, 김 후보가 부득이하게 지분을 인수하며 책임을 떠안았단 겁니다.

또 최근 대부업 면허 갱신에 대해서도 영업을 지속할 목적이 아니라 법인 청산 절차를 위한 행정 조치였다고 해명했습니다.

[김용남/민주당 경기 평택을 후보 : 저는 경영에 관여한 적도 없고 제가 거기서 무슨 급여를 받거나 배당 수익을 받은 적도 한 번도 없습니다.]

민주당도 엄호에 나섰습니다.

[조승래/민주당 총괄선대본부장 : 불법으로 판단할 만한 근거가 좀 취약하지 않냐. 완주하는 것은 당연한 것이 아니냐 이런 생각을 갖고 있습니다.]

지난 22일, TV조선은 김 후보의 발언이라며 '배당 수익'과 관련한 녹취를 공개한 바 있습니다.

[김용남/민주당 경기 평택을 후보 : 대부업체가 장사가 조금 잘 될 때도 있고 덜 될 때도 있고, 그런데 배당은 어차피 다 내 거니까.]

경쟁 후보들은 공세를 이어갔습니다.

국민의힘 유의동 후보는 대부업체의 배당 수익이 누구에게 귀속됐는지, 명의를 빌린 사실이 있는지, 없는지 밝히라며 김 후보의 직접 해명과 사퇴를 촉구했습니다.

[유의동/국민의힘 경기 평택을 후보 (출처 : TV조선) : (언론 보도 내용이) 사실이라면 배당 귀속 문제 등 매우 엄중하게 다뤄져야 할 사안입니다.]

조국혁신당 조국 후보는 김 후보로 인해 민주개혁 진영 후보들을 적극적으로 지원해야 할 지지자들의 동력이 떨어지고 있다고 주장했습니다.

[조국/조국혁신당 경기 평택을 후보 (CBS 라디오 '박성태의 뉴스쇼') : 민주당 인재니까 아무도 신경 쓰지 마. 우리가 알아서 할게, 이렇게 답하는 게 이 문제 해결일까요? 저는 아니라고 봅니다.]

경찰은 시민단체가 김 후보를 대부업법과 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 고발한 사건에 대한 수사에 착수했습니다.

(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 위원양)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 지방선거
김관진 기자 사진
김관진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지