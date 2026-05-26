뷰익 LPGA 상하이, 총상금 320만 달러…아시아 대회 최대 규모

▲ 지난해 10월 뷰익 LPGA 상하이 2025의 최종 라운드 경기 장면

미국여자프로골프(LPGA) 투어의 상하이 대회가 아시아 최대 상금을 걸고 열립니다.LPGA 투어는 오늘 총상금 320만 달러(약 48억 4천만 원) 규모인 뷰익 LPGA 상하이 대회가 오는 10월 15일부터 18일까지 중국 상하이의 서산 인터내셔널 골프클럽에서 개최된다고 발표했습니다.LPGA는 총상금 320만 달러는 아시아에서 열리는 LPGA 투어 대회 중 가장 많은 금액이라고 덧붙였습니다.2018년 처음 시작한 이 대회는 상하이 인근 치중 가든 골프 클럽에서 열렸으나 코로나19 팬데믹 때문에 2020년과 2021년, 2022년 대회는 3년 연속 취소되기도 했습니다.2025년에는 지노 티띠꾼(태국)이 우승, 총상금 220만 달러 중 33만 달러의 우승 상금을 받았는데, 대회 도중 폭염 때문에 그린 훼손 문제가 발생해 대회 진행에 차질을 빚기도 했습니다.이 때문에 올해부터는 서산 골프장으로 대회 장소를 옮겼습니다.대회 주최사인 뷰익 관계자는 "총상금을 아시아 여자 프로 골프 사상 최고액인 320만 달러로 전격 인상한 것은 대회 발전의 중요한 이정표가 될 것이며, 중국 골프 발전을 향한 뷰익의 지속적이고 확고한 의지를 반영하는 것"이라고 말했습니다.(사진=게티이미지코리아)