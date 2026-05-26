전세 구하는데 "식구 몇 명?"…현실 된 '전세난'

<앵커>



서울 아파트 전세 매물이 크게 줄고 가격도 껑충 뛰고 있습니다. 이렇게 전세가 귀하다 보니 가족 구성원까지 따지며 임차인을 골라 받기도 한다는데요.



전형우 기자가 현장 취재했습니다.



<기자>



서울에서 전세 매물이 가장 크게 줄어든 건 송파구입니다.



이 지역 전세 매물은 지난 2월 3천500여 건에서 22일 기준 1천600여 건으로 절반 넘게 줄었습니다.



6천800여 세대가 있는 송파구의 대단지 아파트입니다.



인근 공인중개업체에 가장 선호도가 높은 전용면적 84제곱미터 전세를 구한다고 하니 매물이 없다고 답합니다.



[A 공인중개사 : ((인터넷에) 매물이 좀 있긴 하던데.) 전세 11개 떠 있는데 기다리는 손님들이 있고, 광고로 그냥 올려놓은 거예요.]



다주택자 양도세 중과가 시작된 5월 10일을 전후로 전세 매물이 급격하게 줄었다고 말합니다.



[B 공인중개사 : 다주택자들 그거(양도세 중과) 뭐 하고, 거주를 안 하면 비과세 그것 때문에 주인들이 들어온 집도 많고.]



다른 중개업체에선 가족 구성원에 대해 물어보기도 합니다.



[C 공인중개사 : 근데 자제 분이 몇 살? 임대인이 여쭤보는 분이 계셔서. (이제 7살이라.) 좋죠, 7살이잖아 그러면 집을 스크래치 내고 이런 나이는 아니니까.]



[C 공인중개사 : 임대인들이 꼭 물어봐요. '식구가 몇 명이에요? 아기가 있나요? 한 번은 80살 된 어르신들이 왔어요. (임대인이) 딱 거절해.]



전세가 귀하다 보니 임대인들이 가격을 올릴뿐더러, 임차인도 골라서 받는 상황이 된 겁니다.



전세난이 현실화하면서 임차인들의 고민이 깊어집니다.



송파구 풍납동 아파트에 전세로 살고 있는 30대입니다.



계약갱신권을 쓰며 4년 동안 살아 옮길 집을 구하는 중인데, 같은 아파트 같은 평형의 전세 가격은 첫 계약 때보다 1억 원 넘게 올랐습니다.



[이현민/전세 세입자 : 새로운 곳을 또 가려고 하니까 아기에게는 괜찮을지, 저희가 또 직장과 거리는 괜찮을지 그리고 저희 예산에 맞을지. 매일매일 좀 고민이 되는.]



이미 전세 대출을 받을 대로 받은 상황이라 직장과는 멀어지지만 경기권으로 전세를 알아보는 중입니다.



[이현민/전세 세입자 : 서울에서 알아보기 힘들면 외곽 지역이라도 하남이나 구리, 남양주까지 확대해서 알아봐야 될 것 같아요.]



신규 주택 공급 감소에 실거주 의무 강화, 대출 규제 등이 맞물리며 전세 품귀 현상을 부추기는 가운데 무주택 세입자들의 한숨은 깊어지고 있습니다.



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 박지인, VJ : 정한욱)